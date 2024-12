Jubileusz 2025. Bazylika Matki Bożej Większej odkrywa swe skarby

Na kilkanaście dni przed inauguracją Roku Jubileuszowego Bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie otwiera dla zwiedzających nowe sale Liberyjskiego Centrum Muzealnego. Trzy z nich poświęcone są historii bazyliki określanej jako Betlejem Zachodu, cudowi związanemu z jej powstaniem - słynnym opadom śniegu w sierpniu 358 r. - oraz ikonie symbolizującej pobożność rzymian - Salus Populi Romani.

Maria Milvia Morciano, Vatican News

Ceremonii otwarcia nowych sal wystawowych Liberyjskiego Centrum Muzealnego Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) przewodniczył kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.

[ Photo Embed: Marmurowa szopka Arnolfo di Cambio z 1291 r.]

Inauguracja nowego muzeum następuje w ślad za otwarciem XVIII-wiecznej loggii i udostępnieniem wiernym dostępu do kopuły, z której zwiedzający mogą cieszyć się widokiem z najwyższego wzgórza w Rzymie.

Kolumna Maryjna i Bazylika Matki Bożej Większej

Wspaniała loggia i sala „Cudu śniegu”

Sama trasa prowadząca do nowych punktów zwiedzania w bazylice jest niezwykła. Przechodzi się bowiem przez wspaniałą XVIII-wieczną loggię, zaprojektowaną przez Ferdinando Fuga z XIV-wiecznymi mozaikami Filippo Rusutiego, z której widać plac fasady i znajduje się niemal twarzą w twarz z posągiem Maryi Panny wznoszącej się na kolumnie pokoju. Dalej po niezwykłych schodach wykonanych przez Berniniego wchodzi się do Sali Papieży, a stamtąd do trzech sal muzeum.

Cud śniegu, Jacopo Zucchi

W jednej można zapoznać się z powstaniem bazyliki, zarządzonym przez papieża Liberiusza po obfitych opadach śniegu w nocy z 4 na 5 sierpnia 358 roku. Można tam podziwiać m.in. obraz Jacopo Zucchiego z XVI wieku „Cud śniegu”, który - podobnie jak inne dzieło tego artysty -„Procesja Grzegorza Wielkiego z Salus Populi Romani”, powróciło do bazyliki z Muzeów Watykańskich.

Procesja Grzegorza Wielkiego z Salus Populi Romani

W innej sali będzie można również obejrzeć pierwszą w historii rzeźbioną w marmurze szopkę bożonarodzeniową z 1291 roku autorstwa Arnolfo di Cambio. Została ona zamówiona przez papieża franciszkanina Mikołaja IV.

Ikona Salus Populi Romani

Ostatnia sala poświęcona jest Salus Populi Romani, bizantyjskiej ikonie, której autorstwo przypisuje się św. Łukaszowi. Srebrny relikwiarz jego ramienia jest wystawiony w tej samej sali.

Relikwia ramienia św. Łukasza

Ikona Matki Bożej jest podtrzymywana przez cztery anioły, co podkreśla znaczenie Maryi jako pielgrzyma, zstępującego z nieba, aby spotkać wiernych i wskazać im drogi do Pana. Jak powszechnie wiadomo, Papież Franciszek jest szczególnie oddany tej ikonie, przed którą modli się - odwiedzając bazylikę - na początku i na końcu swoich podróży apostolskich.

Kołyska Jezusa z Betlejem

Oprócz wspomnianych skarbów wiary i sztuki, w bazylice Santa Maria Maggiore znajduje się święta kołyska - dobrze udokumentowana relikwia przywieziona z Betlejem. „To miejsce, w którym ciało Jezusa zostało złożone zaraz po Jego narodzinach, tym bardziej możemy powiedzieć, że pierwszy dom Jezusa znajduje się właśnie tutaj: od tego miejsca, od tego żłóbka świętej kołyski, zaczęło się chrześcijaństwo” - przekonuje kard. Makrickas, archiprezbiter koadiutor papieskiej bazyliki.

Ornat św. Hieronima

Santa Maria Maggiore jest jedną z czterech bazylik większych i od 1390 r. należy do bazylik jubileuszowych. „Tym Jubileuszem świętujemy i wspominamy upływ czasu, a w tym miejscu zaczęliśmy liczyć chrześcijańskie lata. Tak więc obchodząc Rok Święty, my również patrzymy na nasz czas, patrzymy w przyszłość, przechodzimy przez Drzwi Święte, aby spotkać się z nowym światem w obecności Pana w towarzystwie Matki Bożej” - podsumowuje archiprezbiter koadiutor papieskiej bazyliki.