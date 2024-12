Kard. Re: w Kurii Rzymskiej wzrost świeckich na odpowiedzialnych stanowiskach

O tym, że Kuria Rzymska zanotowała „znaczny wzrost liczby świeckich mężczyzn i kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach”, mówił dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re, zwracając się do Ojca Świętego podczas spotkania z okazji bożonarodzeniowych życzeń dla Kurii Rzymskiej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W krótkim przemówieniu kard. Re złożył Ojcu Świętemu bożonarodzeniowe życzenia, krótko podsumował kończący się rok kalendarzowy i podkreślił perspektywę, jaka otwiera się wraz z bliskim rozpoczęciem Jubileuszu 2025.

Jubileusz – przebudzenie i nadzieja

„Boże Narodzenie ma w tym roku szczególny wymiar, ponieważ w Świętą Noc zostanie zainaugurowany Rok Jubileuszowy 2025, który każe nam z nadzieją patrzeć w przyszłość’ – mówił kard. Re. Wyraził nadzieję, że Jubileusz Nadziei stanie się w świecie „znakiem przebudzenia religijnego” oraz, że „pomoże odważnie stawić czoła poważnym i niepokojącym wyzwaniom bieżącej godziny”.

Papież orędownikiem sprawiedliwości i pokoju

Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że w obliczu wojen i „nieludzkich okrucieństw”, które dzieją się obecnie, Papież Franciszek donośnie błagał o pokój i wzywał do negocjacji oraz poszukiwania rozwiązań, do solidarności oraz niesienia pomocy. „Z niezrównaną miłością i, powiedziałbym, pasją, Wasza Świątobliwość dołożył wszelkich starań, aby być blisko cierpienia wszystkich, starając się nieść pomoc i stawiając najbardziej potrzebujących w centrum: tych, którzy cierpią z powodu konsekwencji tragedii wojny, niezliczonych biednych, osieroconych, bezdomnych i potrzebujących wszystkiego” – wyliczał kard. Re. Podkreślił, że w swoich wizytach apostolskich Papież dotarł w tym roku do „najbardziej peryferyjnych peryferii świata”, ale też, odwiedzając kraje Europy, wzywał do „autentycznego życia chrześcijańskiego”.

Synodalność, misyjność i obecność świeckich

Dziewięćdziesięcioletni hierarcha zwrócił też uwagę na pozytywne wydarzenia w Kościele w mijającym roku, które wspierają jego misyjność i synodalny styl: intensywny czas obrad Synodu nt. synodalności oraz publikację papieskiej encykliki „Dilexit nos”. „Efektem synodalnego zaangażowania powinna być większa świadomość apostolskiego zadania świeckich, co będzie bardzo korzystne dla promowania Kościoła, w którym idziemy razem za Chrystusem” – powiedział. Dodał też, że Kuria Rzymska zanotowała w tym roku „znaczny wzrost liczby świeckich mężczyzn i kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach”.

W imieniu zebranych szefów poszczególnych instytucji Kurii Rzymskiej zapewnił też Ojca Świętego o „ścisłej i wiernej współpracy” w powierzonej mu misji „sternika łodzi Piotrowej”.