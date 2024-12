Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Laterańskiej: Nie zbawimy się sami, ale jako rodzina

W Rzymie otwarto Drzwi Święte w Bazylice Laterańskiej. Jest ona katedrą rzymskiej diecezji, dlatego uroczystości przewodniczył papieski wikariusz dla Wiecznego Miasta kard. Baldassare Reina. Wcześniej Franciszek otworzył już Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej i więzieniu Rebibbia. W najbliższych dniach zostaną one otwarte w dwóch pozostałych papieskich bazylikach: Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami. Podczas obecnego jubileuszu Drzwi Święte będą otwarte wyłącznie w Rzymie.

ks. Marek Weresa – Watykan

Serce otwarte na miłosierdzie

Kard. Baldassare Reina na początku homilii wskazał, że obrzęd otwarcia i przejścia przez Drzwi Święte to odnowienie wyznania wiary w Pana Jezusa, potwierdzenie naszego zobowiązania do bycia dla drugiego człowieka „konkretnym znakiem nadziei”.

Niedziela Świętej Rodziny ukazuje nam także wzór każdej wspólnoty domowej i wskazuje na tajemnicę komunii miłości. Niedzielna uroczystość to także zaproszenie, aby uznać siebie za rodzinę Bożą, która jest powołana do wzrastania w jedności i wzajemnej miłości, a także do modlitewnego wsparcia wszystkich rodzin, szczególnie tych, które doświadczają trudności i cierpienia. „Symboliczny gest niektórych rodzin, które przeszły przez Drzwi Święte wraz z koncelebransami, jest wymownym świadectwem tej misji, która naszym zdaniem jest szczególnie pilna w naszych czasach” - wskazał.

Otwarcie Drzwi Świętych i Msza Święta w Bazylice św. Jana na Lateranie

Tożsamość dzieci

Gest przejścia przez Drzwi Święte wprowadza nas do głębi Bożego serca. Kard. Reina, nawiązując do rozważanych czytań mszalnych, powiedział, że bycie dziećmi Bożymi to rzeczywistość, która wprowadza nas w relację z Ojcem. Jest ona żywa i przemieniająca. „Wiara przyjmuje formę głębokiego doświadczenia relacji, która wprowadza nas w dynamikę dziecięctwa Bożego. Prawda ta wymaga ciągłego odkrywania, nieustannego powracania do źródła ojcowskiej miłości Boga, która oświetla autentyczne znaczenie naszego bycia i działania” - powiedział.

Zwierciadło przypowieści

Kard. Reina, rozważając przypowieść o miłosiernym Ojcu, wskazał, że w tej historii kryje się ważne przypomnienie prawdy o synowskiej relacji. „Bycie synem nie jest warunkiem, na który się zasługuje, ale darem, który opiera się na bezwarunkowej miłości ojca” - wskazał. Jednocześnie dodał, że brak zrozumienia postawy ojca, bezpośrednio wpływa na relacje braterskie. „Niezdolność do zaakceptowania ojca jako źródła miłości generuje podziały między braćmi, których pęknięcia objawiają się dramatycznie” - powiedział.

Drzwi Święte to otwarte ramiona Ojca

W ewangelicznej historii – wskazał papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji – jest jeden szczegół, który zachęca nas do ponownego kontemplowania symbolu Drzwi Świętych, przez które przeszliśmy i przez które będziemy przechodzić w ciągu tego roku łaski. Jest to niezwykła cecha ojcowskiego serca: „ojciec nie tylko czekał, ale czuwał z niezachwianą nadzieją, a widząc syna z daleka, odczuwa w sobie drżenie współczucia. Nie zwleka, ale biegnie do niego, obejmuje go i całuje z nieskończoną czułością”.

Jest to bieg ojca, „który nie męczy się miłością”. Zbliża się do syna z otwartymi ramionami. „Te otwarte ramiona są świętymi drzwiami. Bez względu na to, jak daleko zaszliśmy, bez względu na to, co zrobiliśmy, zmarnowaliśmy lub zrujnowaliśmy. W chwili, gdy zdecydujemy się powrócić, nigdy nie znajdziemy zamkniętych drzwi, ale uścisk, który wita i błogosławi” - podkreślił kardynał.

„Chcemy stać się pielgrzymami nadziei, tej nadziei, miłości, która się nie znudzi, odkrytego na nowo zbawienia, odbudowanej rodziny. Z tych otwartych ramion uczymy się być Kościołem, stawać się jego sakramentem, rodziną Boga, który wyzwala naszą wolność ku dobru” - zaznaczył.

Wejść z ufnością

Kard. Reina zachęcał, aby przejść przez Drzwi Święte, które prowadzą nas do „serca Boga, żywego obrazu Jego ramion szeroko otwartych, aby nas przyjąć”. Doświadczając synowskiej radości – wskazał – stańmy się „niestrudzonymi siewcami nadziei i budowniczymi braterstwa”. Ten gest przejścia oznacza także przyjęcie wezwania do życia jako dzieci Boga, świadkowie Ojca; to także wezwanie do odpowiedzi na Bożą łaskę z otwartym sercem.

Drzwi Święte to ramiona miłosiernego Ojca – wskazał kard. Reina. Boży „uścisk” przywraca nam godność i „pozwala budować relacje autentycznego braterstwa”. „W tym świecie rozdartym przez wojny, niezgodę i nierówności, wyciągnijmy nasze ramiona do wszystkich; upewnijmy się, że przez nasze otwarte ramiona przyjdzie odbicie Bożej miłości” - akcentował hierarcha.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Ojca Świętego, Drzwi Święte w czasie Roku Jubileuszowego będą otwarte tylko w rzymskich bazylikach: św. Piotra na Watykanie, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami oraz w więzieniu Rebibbia.