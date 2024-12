Kościół Ducha Świętego in Sassia

Bp Nykiel: bądźmy blisko chorych i cierpiących, jak bł. Gwidon

„Dziękując Bożej Opatrzności za osobę bł. Gwidona z Montpellier, prosimy za jego wstawiennictwem, aby jego dzieło i postawa zachęcały wielu, by znaleźć więcej czasu dla osób cierpiących, samotnych i potrzebujących” – powiedział bp Krzysztof Nykiel na Mszy dziękczynnej za zaliczenie tego średniowiecznego kapłana w poczet błogosławionych i zezwolenie na jego kult. Papież uczynił to już w maju, a dziś przyjął na audiencji zgromadzenia i wspólnoty, które odwołują się do charyzmatu tego kapłana.

Vatican News Msza dziękczynna została odprawiona w rzymskim kościele Ducha Świętego in Sassia, który powstał przy szpitalu, w którym posługiwał bł. Gwidon. W homilii bp Nykiel mówiąc o genezie jego charyzmatu, zauważył, że zrodził się on z odczytywania woli Bożej i potrzeb ówczesnego świata. „Nieustannie musimy sobie zadawać pytanie: Czego Panie ode mnie oczekujesz? Nie czego jutro będziesz oczekiwał, ale jaki masz dzisiaj dla mnie plan. Z pewnością takie pytania zadawał sobie bł. Gwidon z Montpellier, dla którego chorzy, słabi, osamotnieni, potrzebujący stali się bliscy jak rodzeni bracia i siostry" – powiedział regens Penitencjarii Apostolskiej. Podkreślił, że bł. Gwidon to przede wszystkim przykład pięknego życia. Jego postawa wzywa nas do zastanowienia się nad tym, jak my samy znosimy nasze codzienne cierpienia, a także czy poświęcamy czas osobom doświadczonym przez cierpienie. On bowiem potrafił służyć wszystkim ubogim, rezygnując ze wszystkiego. Mówił, że cierpiący jest panem, a lekarze i pielęgniarze, jego sługami. Wskazując na aktualność charyzmatu bł. Gwidona, bp Nykiel zaznaczył, że „Kościół nowego tysiąclecia musi przyciskać do serca Ewangelię cierpienia, która jest orędziem odkupienia i zbawienia". Zaznaczył, że sami chorzy i cierpiący są szczególnymi świadkami i apostołami tej Ewangelii. W tym kontekście regens Penitencjarii Apostolskiej podziękował siostrom kanoniczkom Ducha Świętego i braciom zakonnym ze Zgromadzenia Ducha Świętego za ich „piękną i oddaną posługę chorym, cierpiącym i ubogim". Jest to, jak przyznał, przedłużenie miłosierdzia naszego Mistrza i Pana. „Bądźcie, proszę was, w świecie świadkami miłosiernej miłości Boga, który każdego z nas umiłował i oddał życie, byśmy mogli być Jego dziećmi" – dodał bp Nykiel.