Abp Gallagher w Baku: Radujcie się zawsze w Panu!

Radość z nadchodzącego Pana nie ogranicza się wyłącznie do wiernych katolików, ale promieniuje jako proroczy znak dla całej ludzkości i latarnię nadziei w świecie często przyćmionym konfliktami i cierpieniami - mówił arcybiskup Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi podczas mszy św. Podczas jego wizyty w Baku.

Arcybiskup Gallagher przebywa w Azerbejdżanie z czterodniową wizytą, w czasie której poświęcił w Baku teren, na którym zostanie wzniesiony kościół pw. św. Jana Pawła II. W programie jego pobytu jest też spotkanie z wielkim muftim Kaukazu szejkiem Paszazade i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Aliyevem oraz ministrem spraw zagranicznych Jeyhunem Bayramovem.

W niedzielę 15 grudnia watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi przewodniczył mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baku, podczas której jeszcze raz wyraził wdzięczność prezydentowi Azerbejdżanu za przekazanie gruntu pod budowę kościoła pw. Św. Jana Pawła II.

Pozdrowienia od Papieża Franciszka

„Na wstępie kieruję do Was serdeczne pozdrowienia i duchową bliskość Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. Poprzez swoje Apostolskie Błogosławieństwo Ojciec Święty pragnie umocnić Was w wierze, rozpalić serca miłością i zjednoczyć węzłem pokoju, abyście mogli w pełni doświadczyć nieustającej miłości Boga i świadczyć o niej wśród wszystkich narodów” - mówił abp Gallagher.

W homilii podkreślał przesłanie radości chrześcijańskiej, jakie płynie z czytań adwentowej Niedzieli Radości. Nawiązując do słów Apostoła Pawła z Listu do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” Przypominał, że św. Paweł napomina, aby odłożyć lęki i powierzyć Bogu wszelkie troski i prośby poprzez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem.

Radość jest dla wszystkich

Przypominając wezwanie do radości z Księgi Sofoniasza abp Paul Gallagher mówił, że Radość, którą zapowiada niedzielna liturgia, nie ogranicza się wyłącznie do wiernych katolików, ale promieniuje jako proroczy znak dla całej ludzkości, stanowiąc latarnię nadziei w świecie często przyćmionym konfliktami i cierpieniami.

„Jak można pogodzić taką radość z udręką osób dotkniętych plagą wojny? Jaką pociechę mogą znaleźć w te Święta Bożego Narodzenia? Dzisiejsza liturgia daje odpowiedź, przypominając, że prawdziwa radość rodzi się z wewnętrznej odnowy i staje się żywym świadectwem zbawienia oferowanego przez Boga” - wyjaśniał abp. Gallagher.

Nawiązał do słów Papieża Franciszka, który mówił radość chrześcijańska nie jest czymś powierzchownym i ulotnym, ale głębokim i trwałym, bo jest darem Pana, który wypełnia życie i wypływa z pewności, że „Pan jest blisko” ze swoją czułością, swoim miłosierdziem, swoim przebaczeniem i swoją miłością.

Radość ze świątyni pw. św. Jana Pawła II w Baku

„Dziś naszą radość pogłębia świadomość, że już wkrótce ta wspólnota będzie świadkiem budowy nowego kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II” - mówił do wspólnoty w Baku watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi. „Ta szlachetna inicjatywa, zrealizowana dzięki życzliwości Jego Ekscelencji Prezydenta Ilhama Alijewa, Fundacji Hejdara Alijewa, władz miasta i zaangażowaniu wielu oddanych osób, stanowi namacalny gest dobrej woli wobec wiernych katolików w Azerbejdżanie. Stanowi przykład zaangażowania Narodu w wspieranie harmonii i dialogu pomiędzy różnymi kulturami i tradycjami religijnymi” - dodał abp. Gallagher.

Życzenia dla narodu Azerbejdżanu

I wezwał zgromadzonych słowami Listu do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu!”

„W tych słowach kryje się istota autentycznych Świąt Bożego Narodzenia. Narodzie Azerbejdżanu, za was kieruję moje żarliwe modlitwy i składam wam serdeczne życzenia pokoju, dobrobytu i ciągłego postępu. Niech Pan obdarzy was wszystkich obfitymi błogosławieństwami” - zakończył arcybiskup Paul Richard Gallagher.