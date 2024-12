Abp Gallagher w Baku. Budowa kościoła poświęconego Janowi Pawłowi II

Kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II poświęcono w Baku, stolicy Azerbejdżanu. W uroczystości uczestniczył abp Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Poświęcenie kamienia węgielnego oraz terenu pod budowę w Baku katolickiej świątyni pod wezwaniem św. Jana Pawła II było jednym z kluczowych momentów rozpoczętej pod koniec ubiegłego tygodnia czterodniowej wizyty watykańskiego sekretarza ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi w Azerbejdżanie.

Podziękowanie za przekazanie gruntu pod budowę

Przemawiając do zgromadzonych osób, w tym do bp Vladimira Fekete, prefekta apostolskiego w Azerbejdżanie, nuncjusza apostolskiego w Turcji i Azerbejdżanie, przedstawiciela papieskiego w Turkmenistanie abp Marka Solczyńskiego oraz ambasadora Azerbejdżanu przy Stolicy Apostolskiej Ilgara Mukhtarova, abp Paul Richard Gallagher podziękował prezydentowi republiki Ilhamowi Alijewowi za przekazanie gruntów pod budowę świątyni.

Przypomniał, że w 2002 roku, podczas podróży apostolskiej św. Jana Pawła II do Azerbejdżanu, prezydent Hejdar Alijew, zmarły ojciec obecnej głowy państwa, podjął historyczną decyzję o poświęceniu działki pod kościół katolicki właśnie w tym mieście. Dziś jesteśmy świadkami kontynuacji tego niezwykłego dziedzictwa w równie inspirujący sposób.

„Pragnę także złożyć serdeczne podziękowania Fundacji Hejdara Alijewa, władzom Baku oraz Jego Ekscelencji Panu Ilgarowi Mukhtarovowi, Ambasadorowi Azerbejdżanu przy Stolicy Apostolskiej. Jestem także wdzięczny wielu osobom dobrej woli, dzięki którym możliwa była budowa tego kościoła w sercu Baku” - mówił sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Abp Gallagher w Baku

Symbol przyjaźni

Dodał, że kościół poświęcony św. Papieżowi Janowi Pawłowi II, który w 2002 r. został pierwszym Następcą św. Piotra odwiedzającym ten piękny kraj, będzie symbolem trwałej przyjaźni między Stolicą Apostolską a Republiką Azerbejdżanu.

Abp Gallagher wyraził również uznanie Stolicy Apostolskiej dla „pozytywnych i stale pogłębiających się stosunków dwustronnych, jakie utrzymuje z Republiką Azerbejdżanu”. Podkreślił, że stosunki te oparte są na wzajemnym szacunku i prawdziwej serdeczności, co się wyraża m.in. poprzez wymianę wizyt na wysokim szczeblu i licznych inicjatywach.

Pokojowe współistnienie wielu religii i kultur

Sekretarz Gallagher podkreślił, że Stolica Apostolska angażuje się w dalsze wzmacnianie kontaktów i współpracy z Azerbejdżanem, szczególnie w promowaniu wartości moralnych, jakimi są sprawiedliwość i pokój.

Podkreślił z uznaniem, że Azerbejdżan jako kraj o głębokiej tradycji wielokulturowości pozostaje otwarty na dialog ze wszystkimi religiami, w tym z Kościołem katolickim.

„Wyjątkowe położenie Azerbejdżanu, rozciągającego się na skrzyżowaniu Europy i Azji, jako bramy między Wschodem a Zachodem, znacząco przyczynia się do tego bogactwa kulturowego. Pokojowe współistnienie wielu tradycji religijnych jest rzeczywiście wielkim skarbem narodowym” - mówił abp Gallagher. Przypomniał słowa Jana Pawła II z pielgrzymki papieża Polaka do Azerbejdżanu o wspólnym wezwaniu do pielęgnowania więzi opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.