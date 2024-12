85 lat ukraińskiej redakcji Radia Watykańskiego

Ukraińska redakcji Radia Watykańskiego-Vatican News, która nieustannie promuje papieskie nauczanie i jest narzędziem dialogu i pocieszenia, świętuje 85-lecie działalności. W okolicznościowych uroczystościach, które odbyły się w siedzibie Radia w Palazzo Pio, wziął udział m.in. papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski, który zapowiedział kolejną misję w Ukrainie, aby „zawieźć na Boże Narodzenie miłość Ojca Świętego”.

Benedetta Capelli – Watykan

Ukraińska redakcja, choć niewielkich rozmiarów, jest niezwykle cenna. Przede wszystkim dlatego, że w ostatnich latach została poddana ogromnej próbie głoszenia przesłania pokoju pomimo brutalnej wojny, której doświadczają bliscy i znajomi, którzy pozostali w ojczyźnie. To także osobista próba dla członków redakcji, bowiem zbieranie trudnych i bolesnych historii, oznacza uchwycenie się nadziei Ewangelii, by w ten sposób przezwyciężyć pokusy gniewu czy rezygnacji.

Od 2007 r. pracami ukraińskiej sekcji kieruje o. Taras Kotsur, należący do Bazyliańskiego Zakonu św. Jozafata, który to zakon zainicjował przed 85 laty nadawanie programów w języku ukraińskim. Towarzyszy mu Svitlana Dukhovych, która od początku wybuchu wojny niestrudzenie zbiera świadectwa nadziei, a także grono współpracowników, w tym osoby zakonne.

Kard. Krajewski: rozpoczyna się kolejna misja

Papieski jałmużnik przekazał członkom redakcji różańce, pobłoosławione przez Ojca Świętego. Składając im życzenia, podkreślił, że Ukraina zajmuje szczególne miejsce w sercu Franciszka. Do tej pory kardynał przeprowadził osiem misji pomocowych w ogarniętym wojną kraju, do którego zostało wysłanych w sumie ponad 250 tirów ze wsparciem. Hierarcha zapowiedział również kolejny zbliżający się wyjazd oraz przygotowanie campera chirurgicznego, który umożliwi przeprowadzanie operacji na terenach, na których nie ma już placówek medycznych. Wysłanych zostanie również 5 aparatów USG. „To znak od Papieża wobec tych, którzy cierpią” – powiedział kard. Krajewski. „Wojna jest głupia, ale wszyscy na niej zyskują i to wstyd – jeśli jest to prawda – że tysiąc żołnirzy każdego dnia traci niej życie” – dodał.

Głos umęczonego narodu

Wyrazy bliskości i wdzięcznośći przekazał także bp Witalij Skomarowski – przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy, nazywając ukraińską redakcję „ucieleśnieniem wiary w kulturze i mediach”. „Dzięki waszej niestrudzonej pracy, niesiecie całemu światu Prawdę, którą jest Chrystus – napisał – W czasie wojny staliście się głosem umęczonego narodu ukraińskiego we współczesnym świecie”.

Bp Skomarowski przypomniał również zaangażowanie o. Mykhaily Vavryka, który był pierwszym szefem redakcji ukraińskiej. „W swoich wspomnieniach zapisał on, że do czerwca 1940 r., kiedy to Włochy przystąpiły do II wojny światowej, udało mu się skopiować za pomocą powielacza 11 numerów «Wiadomości Rzymskich» z najważniejszymi informacjami w języku ukraińskim, które były nadawane przez Radio Watykańskie”. Zostały one później powielone w czasopismach ukraińskich w Europie i Ameryce. „Dziś, to wy przekazujecie światu wiadomości o tym, co dzieje się w Ukrainie i na całym świecie. Dla wielu wiernych chrześcijan staliście się ogromną otuchą i pocieszeniem, przynosząc do ich serc Żywe Słowo” – napisał.