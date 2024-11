Zaproszenie na Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji

Od 24 do 26 stycznia 2025 roku, w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 2025, odbędzie się w Rzymie Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji. Na wydarzenie można zarejestrować się na stronie watykańskiej do 24 listopada 2024 roku.

Aby zarejestrować się na watykańskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 2025, należy wejść na stronę:

https://www.iubilaeum2025.va/pl/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-del-Mondo-della-Comunicazione.html

i kliknąć w zakładkę: Dołącz do wydarzenia. Po utworzeniu konta na stronie Jubileuszu, należy zapisać się na Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, klikając w zakładkę Jubilee of the World of Communications (sign up). Rejestracja jest bezpłatna.

UWAGA:

ABY MÓC UCZESTNICZYĆ W RZYMSKICH WYDARZENIACH JUBILEUSZU NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE NA STRONIE JUBILEUSZU I KLIKNĄĆ W ZAKŁADKĘ JUBILEUSZU MEDIÓW DO 24 LISTOPADA BIEŻĄCEGO ROKU!

W programie Jubileuszu w Watykanie m.in. spotkanie z Papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI w sobotę 25 stycznia oraz Msza Święta celebrowana przez Ojca Świętego w Bazylice Watykańskiej w niedzielę 26 stycznia.

Biuro Prasowe KEP przygotowuje również w Rzymie dodatkowy program dla dziennikarzy, rzeczników i ludzi mediów z Polski w dniach poprzedzających wydarzenia w Watykanie, czyli od wieczornej Eucharystii w środę, 22 stycznia 2025 roku. W planach jest m.in. nawiedzenie bazylik Matki Bożej Większej i Świętego Pawła za Murami, Eucharystia przy grobie św. Jana Pawła II oraz wizyta w watykańskich instytucjach medialnych. Szczegółowy program obchodów polskich zostanie przedstawiony na początku grudnia 2024 roku.

Przelot do Rzymu, zakwaterowanie i wyżywienie każdy pielgrzym organizuje i finansuje we własnym zakresie.

Aby wziąć udział w polskich obchodach Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie prosimy o rejestrację do 24 listopada 2024 roku na wydarzenia watykańskie oraz przesłanie swojej deklaracji na adres Biura Prasowego KEP: biuroprasowe@episkopat.pl

BP KEP