XIII tom Opera Omnia Benedykta XVI – prawda głoszona w dialogu

Prawda jest tym, czego Joseph Ratzinger przez całe życie szukał, a to co znalazł, głosił na wszystkie możliwe sposoby – powiedział abp Georg Gänswein podczas prezentacji XIII tomu Opera Omnia Benedykta XVI. Zawiera on jego wywiady, również książkowe. Jak zauważył obecny na prezentacji ks. Federico Lombardi, wypowiadanie się w formie wywiadów było świadomym wyborem Josepha Ratzingera, który chciał w ten sposób głosić prawdę we współpracy z innymi, z dziennikarzami.

Krzysztof Bronk - Watykan

Abp Gänswein przypomniał, że służba prawdzie nie przysparzała mu jedynie przyjaciół, ponieważ prawda nie zawsze znajduje poklask. Jednakże siła Josepha Ratzingra polegała na tym, że zawsze, już jako młody profesor zawsze i we wszystkich sferach mówił to, co miał do powiedzenia, z poczucia obowiązku i bez lęku. Intelektualna szczerość była dla niego sposobem głoszenia prawdy.

Benedykt XVI miał też dar mówienia rzeczy skomplikowanych w sposób prosty i zrozumiały. Wierzył w to, co mówił, rozumiał to i potrafił to przedstawić w taki sposób, aby również i inni mogli to zrozumieć. I nie czynił tego dla sławy, ale z poczucia obowiązku: intelektualnego, akademickiego, podyktowanego wiarą. W sposób szczególny starał się wyjaśnić, że wiara i rozum nie są sprzeczne. Wiedział bowiem, że wiara bez racjonalnych argumentów nie przetrwa, a rozum, który wyklucza wiarę, obumiera.

Wieloletni sekretarz Benedykta XVI zauważył, że, czytając nowe wydanie jego wywiadów, odkrywamy Josepha Ratzingera jako teologa nowoczesnego. Jednakże nie w tym sensie, że wymyślił nową wiarę, ale dlatego, że w sposób zrozumiały ukazywał to, co przekazuje Kościół. On sam nigdy nie chciał być twórcą nowej szkoły teologicznej, lecz chciał po prostu służyć Kościołowi.

Abp Gänswein przyznał, że nie poznał w swym życiu człowieka bardziej pokornego niż Benedykt XVI. Dodał, że pokora ściśle łączyła się u niego z wiarą i intelektem. Był zawsze gotowy bronić wiary ludzi prostych przed intelektualna arogancją. Dla niego – podkreślił niemiecki arcybiskup – liczyła się przede wszystkim wiara Kościoła, którą teologia ma głosić i wyjaśniać, a nie komplikować.

Uczestniczący w prezentacji XIII tomu Opera Omnia ks. Federico Lombardi zauważył, że Benedykt XVI był wielkim komunikatorem, choć innym niż Jan Paweł II czy Franciszek. Świadectwem tego są właśnie jego wywiady. Wyjaśnia w nich głębokie, uporządkowane i przemyślane treści w taki sposób, aby inni mogli je zrozumieć – mówił ks. Lombardi, prezes watykańskiej Fundacji Ratzingera. Podkreślił, że wywiady były dla niego jednym ze sposobów na bycie „współpracownikiem prawdy”, zgodnie z jego biskupim zawołaniem. „Nie tylko prawdy pojęciowej, ale prawdy życia, poszukiwania prawdy o sytuacji Kościoła w historii, o wielkich problemach ludzkości, i to nie sam, ale współpracując z innymi, w dialogu” – dodał ks. Lombardi.