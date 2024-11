Watykańskie „ambulatorium miłosierdzia” służy potrzebującym

Grupa medyków koordynowana przez papieskiego jałmużnika, kard. Konrada Krajewskiego, udała się dziś do parafii Niepokalanej Maryi Panny we włoskiej miejscowości Torvaianica nieopodal Rzymu, by w ramach „ambulatorium miłosierdzia” nieść darmową pomoc medyczną osobom ubogim i żyjącym na marginesie społeczeństwa.

Ok. 40 osób skorzystało w niedzielę z darmowych konsultacji medycznych, zorganizowanych przez Dykasterię ds. Posług Miłosierdzia w związku ze Światowym Dniem Ubogich, który będzie obchodzony w przyszłą niedzielę.

Lekarstwo dla ciała i duszy

W ramach „ambulatorium miłosierdzia” można było skorzystać także z badań specjalistycznych, m.in. kardiologicznych, czy dermatologicznych. „W szczególnych przypadkach prosimy, aby przyjechać na Plac św. Piotra, by przeprowadzić bardziej szczegółowe badania” – mówi mediom watykańskim kard. Krajewski, koordynujący inicjatywę. Bowiem to właśnie w podcieniach kolumnady przez Bazyliką Watykańską, z inicjatywy Watykanu, pomoc medyczną mogą na co dzień otrzymać osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Według statystyk, każdego dnia jest ich ok. 70. W niedzielę, podczas gdy medycy zajmowali się diagnozowaniem potrzebujących, kard. Krajewski spowiadał w konfesjonale. „Oni leczą ciało, ja duszę – wyjaśnił – zawsze się tak dzielimy. Ja jestem do dyspozycji aby spowiadać”.

„Światowy tydzień ubogich”

To właśnie z Torvaianiki przyjedzie do Ojca Świętego ok. 50 osób, z którymi spotka się w przyszłą niedzielę, w ramach tradycyjnego obiadu z okazji Światowego Dnia Ubogich, 17 listopada. „Możemy powiedzieć, że dziś rozpoczął się Tydzień Ubogich... Pierwszym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego, a lekarze przybyli aż tu, aby uświęcić ten dzień, pomagając bliźniemu” – mówi kard. Krajewski. To nie pierwszy raz, kiedy papieska pomoc trafia właśnie do tej nadmorskiej miejscowości. Współpraca z lokalną parafią i potrzebującymi zaczęła się tam w najbardziej surowym czasie pandemii koronawirusa, kiedy wiele osób zostało pozbawionych środków do życia i opieki medycznej.

Posługa w imieniu Papieża

„Ambulatorium miłosierdzia” działa już od czterech lat, każdego miesiąca udając się do innego miejsca w Rzymie lub okolicznych miejscowościach. „Pełnimy tę posługę w imieniu Ojca Świętego – podkreśla kard. Krajewski – ludzie ulicy potrzebują naszej obecności”

„To wielkie, wielkie miłosierdzie, które Papież kieruje i kieruje w konkretny sposób do rodzin i osób we wspólnocie parafialnej, sprawia, że ci ludzie czują miłość Pana i miłość Kościoła – dodaje parafii w Torvaianice ks. Andrea Conocchia – To wielkie świadectwo ewangeliczne i eklezjalne. Powiedziałbym też, że to wielka czułość ze strony Kościoła”.