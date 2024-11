Watykan: pod Kolumnadą św. Piotra bezpłatne badania dla potrzebujących

W związku ze Światowym Dniem Ubogich, od poniedziałku, 11 listopada watykański ośrodek zdrowia związany z Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia codziennie będzie świadczył badania, leki oraz konsultacje medyczne potrzebującym. W najbliższą niedzielę, w Światowy Dzień Ubogich w Bazylice Watykańskiej Papież Franciszek będzie przewodniczył Mszy św.

Vatican News

„Ubogim, zamieszkującym nasze miasta i należącym do naszych wspólnot, mówię: nie traćcie tej pewności! Bóg jest czuły wobec każdego z was i jest blisko was”. Słowa Papieża Franciszka, zawarte w Orędziu na VIII Światowy Dzień Ubogich (17 listopada 2024 r.) oddają sens i powód inicjatyw promowanych przez Dykasterię ds. Posługi Charytatywnej, „pierwszej pomocy” w potrzebach najsłabszych, co wielokrotnie podkreślał kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

Tydzień Miłosierdzia

Przychodnia „Matki Miłosierdzia”, która swą działalność zainicjowała 2015 r., od 11 listopada rozpoczęła tydzień intensywnej pracy. W rzeczywistości będzie ona otwarta non-stop od 8:00 do 17:00, aby zagwarantować opiekę medyczną potrzebującym. Dyżur będzie pełnić 46 lekarzy, 8 pielęgniarek i 10 wolontariuszy, którzy będą pracować na dwie dzienne zmiany. Każdego dnia przeprowadzane będą badania lekarskie i specjalistyczne, podawane będą szczepionki przeciw grypie, wykonywane będą badania krwi, wymazy i opatrunki, a osobom potrzebującym, które nie mają opieki zdrowotnej ani dokumentów, zawsze gwarantowane będą niezbędne leki oraz leczenie. Jak wskazują organizatorzy, to działanie organizacji charytatywnej, która nie prosi o dowody tożsamości, ale patrzy na brata w potrzebie.

Specjalistyczne badania dla potrzebujących

W ambulatorium, dzięki obecności lekarzy specjalistów z 18 różnych dziedzin, będzie można wykonać badania z zakresu m.in. kardiologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej, reumatologii, dermatologii, stomatologii, ginekologii, otorynolaryngologii, onkologii, urologii, psychiatrii, neurologii, chorób zakaźnych. To wszystko bez konieczności umawiania się na wizytę. Kalendarz został opracowany i rozesłany do licznych parafii w diecezji rzymskiej, które w ten sposób będą mogły poinformować potrzebujących i zaprosić ich do skorzystania z takiej możliwości.

Modlitwa z umiłowanymi przez Boga

„Modlitwa ubogich wznosi się do Boga” (Syr 21, 5) to temat Światowego Dnia Ubogich. Modlitwa – pisze Papież w Orędziu – do odczytania „na twarzach i w historiach ludzi ubogich, których spotykamy w naszych dniach, aby modlitwa stała się drogą komunii z nimi i uczestnictwa w ich cierpieniu”. Dzielenie, które jest możliwe, pisze Franciszek w „Dilexit nos”, tylko wtedy, gdy serce jest dotknięte pokorą i jeśli jest zdolne do wzrastania „w braterstwie i solidarności”.