Watykan: międzynarodowe spotkanie poetów; 800 lat „Pieśni Słonecznej”

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Rzymie i Asyżu międzynarodowe spotkanie poetów z okazji 800-lecia powstania „Pieśni Słonecznej” św. Franciszka. Jak przypomina organizator wydarzenia kard. José Tolentino de Mendonça, teolog i poeta, tekst ten dał początek włoskiej literaturze. Odegrał też kluczową rolę w duchowości, doświadczeniu chrześcijańskim, w relacji z innymi stworzeniami, wygenerował nową wrażliwość.

Krzysztof Bronk i Fabio Colagrande - Watykan

Prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji zapewnia, że Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę do tego międzynarodowego spotkania poetów. Traktuje ich jako swoisty „rezerwuar człowieczeństwa”. Poeci starają się bowiem uczłowieczyć uczucia i doświadczenia. Potrafią otwierać wyobraźnię na obecność Boga. Ujmują to, co niewidzialne, przypominają o wartości ciszy, w której przemawia do nas Bóg.

Kard. Tolentino de Mendonça podkreśla, że spotkanie poetów będzie okazją do odkrycia aktualności „Pieśni Słonecznej”. Św. Franciszek napisał ją tuż przed swoją śmiercią, w latach 1224-1226. „Chcemy zastanowić się nad dziedzictwem tego utworu, nad jego wpływem na poziomie kultury i języka we Włoszech i innych kulturach, a także na sposób bycia poetą i artystą” – mówi szef watykańskiej dykasterii.

Na zaproszenie watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, do Watykanu przybędzie 15 poetów z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Argentyny. 2 grudnia rano w wezmą udział w seminarium o ich poezji. Tego samego dnia po południu w rzymskim kościele św. Franciszka a Ripa odbędzie się część publiczna. 3 grudnia poeci odbędą pielgrzymkę do Asyżu, a 4 grudnia wezmą udział w rzymskich targach wydawniczych Più Libri Più Liberi. „Zaczynamy od wzajemnego słuchania się poetów, którzy w ten sposób poznają się i spróbują zaprezentować swoją twórczość – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Tolentino de Mendonça. - Następnie recytacje w kościele św. Franciszka a Ripa będą oddechem modlitwy, ukształtowanym przez słowa poetów. O wizytę w Asyżu prosili wszyscy poeci, ponieważ jest to miejsce, w którym narodziła się Pieśń Słoneczna. I wreszcie spotkanie z czytelnikami, zarówno czytelnikami tych poetów, jak i Franciszka z Asyżu”.