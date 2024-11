Szef dyplomacji watykańskiej na KUL

Arcybiskup Paul Richard Gallagher, jeden z najwyższych urzędników Stolicy Apostolskiej z wizytą i gościnnym wykładem „Dyplomacja Stolicy Apostolskiej we współczesnym świecie" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W imieniu rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego oraz Centrum Badań nad Dyplomacją zapraszamy na wykład arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera pt. „Dyplomacja Stolicy Apostolskiej we współczesnym świecie". Wydarzenie odbędzie się 12 listopada 2024 roku o godzinie 11:30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (aula CTW-113).

Arcybiskup Gallagher, sekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami i organizacjami międzynarodowymi, de facto minister spraw zagranicznych Watykanu, powie o roli dyplomacji watykańskiej w kontekście współczesnych wyzwań międzynarodowych. Wykład będzie sposobnością do poznania roli, jaką Watykan odgrywa w rozwiązywaniu globalnych kryzysów oraz w promowaniu pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Po nim zapraszamy na spotkanie dyskusyjne, które poprowadzi dr hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

Wstęp wolny. Transmisja: https://www.youtube.com/live/g9mLqSDLry4?feature=shared

Arcybiskup Paul Richard Gallagher jest jednym z najwyższych urzędników Stolicy Apostolskiej. Od 10 lat pełni funkcję sekretarza Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Zanim rozpoczął karierę w Watykanie, jego życie zawodowe było ściśle związane z Kościołem, w którym pełnił liczne obowiązki.

Gallagher studiował na Uniwersytecie w Liverpoolu, a następnie w Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie, gdzie uzyskał dyplom z prawa kanonicznego i dyplomacji papieskiej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę dyplomatyczną w służbach Stolicy Apostolskiej, początkowo w różnych placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Jego pierwsze zadanie na misji dyplomatycznej miało miejsce w Ghanie, a następnie w takich krajach jak Kolumbia, Urugwaj, Argentyna, Chile, a także w Stolicy Apostolskiej. Jako dyplomata, Gallagher wykazywał się wyjątkową umiejętnością budowania relacji z państwami, szczególnie w kontekście politycznych wyzwań.

Jego praca obejmowała zarówno negocjacje na poziomie państwowym, jak i współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Gallagher ma również doświadczenie w działalności Kongregacji ds. Ewangelizacji Ludów, gdzie wpływał na politykę Kościoła w kwestiach misyjnych. W 2000 roku został Specjalnym Wysłannikiem i Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.

W 2014 roku Papież Franciszek mianował go sekretarzem ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi, powierzając mu jedną z najważniejszych funkcji w strukturach Watykanu. Jego zadaniem jest wspieranie Papieża w realizacji polityki zagranicznej Kościoła, a także angażowanie się w działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości na całym świecie. Arcybiskup Gallagher jest uznawany za doświadczonego dyplomatę, który z powodzeniem łączy swoje wykształcenie prawnicze z umiejętnościami interpersonalnymi, co czyni go jednym z kluczowych liderów współczesnej dyplomacji papieskiej.

