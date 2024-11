Prefekt Ruffini: komunikacja nie jest kwestią algorytmów, ale relacji międzyludzkich

Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini przemawiał na konferencji „Illuminaire. Nurturing Digital Stewardship”, która kończy się dziś w Bangalore w Indiach: „Czy i w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji w komunikacji może pomóc nam stać się bardziej ludzkimi, czy też doprowadzić do osłabienia naszego człowieczeństwa?” – pytał.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Paolo Ruffini zaznaczył, że żyjemy w momencie transformacji. „Dokonuje się rewolucja w komunikacji. Musimy dzielić się każdym pomysłem i każdym wysiłkiem, aby kształtować nasze czasy” – powiedział.

Nawiązał do wypowiedzi Papieża Franciszka, który cytując włoskiego filozofa i teologa Romano Guardiniego podkreślił, że to my kształtujemy czas. „Poprzez to, co robimy i poprzez to, czego nie robimy. To nie tylko kwestia nawigacji po cyfrowym morzu. Cyfrowe morze bez nas by nie istniało. Media społecznościowe nie istniałyby bez ludzi. Sztuczna inteligencja nie istniałaby bez danych. A te dane to my, nasze życie”. Dodał, że dzielenie się prawdą, dobrem i pięknem to słowo klucz.

„Wszyscy wiemy, jak ważne są środki komunikacji, aby wydobyć to, co najlepsze z każdej osoby. Komunikacja może być narzędziem do budowania lepszego świata; lub może nadal podsycać nieporozumienia, niechęć, wrogość” – mówił Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji.

„Znam niektóre z wielu wyzwań, przed którymi stoicie jako ci, którzy komunikują Kościół w Indiach. Powtarzam wam słowa, które Ojciec Święty mówi nam każdego dnia: nie zniechęcajcie się”. Dodał, że u podstaw reformy mediów, która doprowadziła Ojca Świętego do utworzenia Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, leży potrzeba synergii i współpracy.

„Jestem tu dzisiaj, aby wspierać i zachęcać do tej synergii i współpracy. Do nas należy silne zaangażowanie w budowanie komunikacji opartej na relacjach i człowieczeństwie, aby przeciwdziałać wirusowi podziałów” – powiedział do uczestników konferencji.

„Musimy pomagać sobie nawzajem, aby to zadziałało” – zaznaczył Paolo Ruffini. Dodał, że komunikacja cyfrowa pozwala być połączonymi w bezprecedensowy sposób i zachęciła, aby młodzi ludzie byli protagonistami w komunikacji.