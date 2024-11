Ponownie można podziwiać Pietę Michała Anioła

W ramach prac prowadzonych w watykańskiej Bazylice Świętego Piotra z okazji Jubileuszu 2025 Roku, wymieniono szklany ekran w Kaplicy Piety (dawniej Krucyfiksu), w której znajduje się rzeźba Michała Anioła. Nowe zabezpieczenie składa się z 9 nietłukących się i kuloodpornych szyb najwyższej jakości zapewniających większą przejrzystość.

ks. Marek Weresa – Watykan

Poprzednie przeszklenie zostało wykonane w 1973 r. w celu ochrony dzieła, które zostało uszkodzone uderzeniami młotka przez niezrównoważoną osobę w dniu 21 maja 1972 r. Trwająca niespełna sześć miesięcy wymiana, miała na celu przywrócenie ikony maryjnej do kultu pielgrzymów i odwiedzających, a także poprawę systemu bezpieczeństwa. Po zakończonych pracach budowlanych, rzeźba jest ponownie dostępna w całej okazałości.



Budować pokój

„W dzisiejszym niezwykle delikatnym kontekście geopolitycznym na świecie - powiedział kardynał Mauro Gambetti, archiprezbiter bazyliki i przewodniczący Fabryki Świętego Piotra - wierni otrzymują ponownie możliwość kontemplowania Matki, która ofiarowuje ludzkości Syna Bożego, zdjętego z krzyża i ożywionego mocą zmartwychwstania. Ofiarowanie Dziewicy otwiera drogę do pojednania serc i budowania dróg braterstwa i pokoju”.

Niezbędne działania

Interwencja w celu wymiany oszklenia, pięćdziesiąt lat po jego instalacji, stała się konieczna ze względów estetycznych - związanych z naturalnym zmętnieniem materiału - ale również z potrzeb technicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, przeszklenie, rozumiane jako zespół szklanych tafli i integrujących je elementów ze stali konstrukcyjnej, o powierzchni około 50 metrów kwadratowych i łącznej wadze 3400 kilogramów, zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać znaczące oddziaływania środowiskowe, takie jak nacisk i oddziaływanie na całą powierzchnię, trzęsienia ziemi i napór tłumu na parapet z więcej niż wystarczającym marginesem bezpieczeństwa.

„Nowe światło”

Światło jest elementem, niezwykle istotnym w całej kompozycji. Pieta i cała kaplica zostały wyposażone w nowy system oświetlenia; odnowiony i wyposażony w najnowocześniejsze technologie i komponenty.

Na sklepieniu kaplicy można podziwiać jedne z nielicznych fresków w Bazylice Watykańskiej. Zostały one wykonane przez Giovanniego Lanfranco (1582-1647) w latach 1629-1632. Całe sklepienie jest ozdobione epizodami z Męki Pańskiej z wywyższeniem Krzyża Świętego w centrum.

Dzięki rusztowaniu wzniesionemu na potrzeby instalacji przeszklenia, można było przeprowadzić serię prac konserwatorskich i restauratorskich na freskach Lanfranco. Zabezpieczono również żebrowany witraż z tyłu tej samej kaplicy.

Pieta

Marmurowa postać Matki Bożej Bolesnej, która podtrzymuje ciało martwego Jezusa, została wyrzeźbiona przez Michała Anioła Buonarrotiego w latach 1498-99. Artysta stworzył to dzieło w wieku 23 lat. Rzeźba była przeznaczona do grobowca kardynała Jeana de Bilhères-Lagraulas, który w tym czasie znajdował się w kaplicy św. Petroneli, obok starożytnej bazyliki.

Opaska schodząca z ramienia Dziewicy głosi: „MICHAEL ĀGELVS BONAROTVS FLORENT FACIEBA” („Uczynił to Florentczyk, Michał Anioł Buonarroti”) – jedyne dzieło podpisane przez artystę. 3 grudnia 1749 r. posąg został umieszczony przed marmurowym krucyfiksem nad ołtarzem tej kaplicy, gdzie zawsze pozostawał wystawiony na pobożność wiernych, z wyjątkiem kilku miesięcy w latach 1964-1965, kiedy to – co jest wyjątkowym i niepowtarzalnym faktem – przepłynął ocean na Targi Światowe w Nowym Jorku. 21 maja 1972 r., po szaleńczym ataku, który uszkodził lewe ramię i twarz Maryi Dziewicy, umiejętnie odrestaurowany posąg był chroniony przez dużą szybę, która została obecnie wymieniona.