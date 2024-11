Kard. Parolin o wojnie w Ukrainie: trzeba ją zatrzymać, nim stanie się coś nieodwracalnego

Watykański sekretarz stanu, który uczestniczył na rzymskim uniwersytecie LUMSA prezentacji książki poświęconej „duszpasterstwu samotności”, odpowiedział na pytania dotyczące m.in. dramatów rozgrywających się w Ukrainie i Ziemi Świętej, a także stanowiska Watykanu wobec antysemityzmu.

Salvatore Cernuzio, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Stolica Apostolska nie skomentowała decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu za zbrodnie wojenne. Zaapelowała natomiast, nawiązując do eskalacji wojny w Ukrainie, o zatrzymanie się „zanim dojdziemy do tego, co nieodwracalne”. Następnie skomentował słowa papieża, aby zbadać, czy konflikt w Strefie Gazy, w którym liczba ofiar przekroczyła 44 000, można uznać za „ludobójstwo”: „Papież powiedział, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej, a mianowicie, że musimy zbadać te sprawy, ponieważ istnieją kryteria techniczne definiujące pojęcie ludobójstwa”.

„Interesuje nas koniec wojny”

W kwestii międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego wobec premiera Netanjahu, kard. Parolin wyjaśnił, że Stolica Apostolska „przyjęła to do wiadomości” i przypomniał: „interesuje to, aby wojna, która nas martwi, wkrótce została zakończona”. Ta sama troska dotyczy również Ukrainy po wystrzeleniu brytyjskich i amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji i groźbach prezydenta Władimira Putina dotyczących konfliktu, który może przybrać skalę globalną.

„Zatrzymajmy się teraz, póki jest czas, ponieważ nie wiadomo, dokąd doprowadzi ta eskalacja – zaapelował - W pewnym momencie nie będziemy już w stanie kontrolować ostatecznego rozwoju tej sytuacji”. Przstrzegł też przed doprowadzeniem do działań, które będą nieodwracalne.

Troska o powrót dzieci, więźniów i o przyszłe negocjacje

Oprócz zaniepokojenia możliwą eskalacją, Stolica Apostolska wyraża swoją bliskość z „umęczonym” – jak określa Ukrainę papież – krajem, kontynuując działania na rzecz wymiany więźniów i powrotem ukraińskich dzieci przymusowo wywiezionych do Rosji. I choć w tym temacie nie ma ostatnio nowych komunikatów, watykański sekretarz stanu zapewnił w tym temacie: „z naszej strony jest wola kontynuacji. Zawsze robiliśmy to nie tylko dla dobra samej inicjatywy, ale także po to, by przygotować grunt pod negocjacje”.

Słowa Papieża o Strefie Gazy

Kard. Parolin zgodził się też na udzielenie komentarza dotyczącego niedawnych słów Papieża, dotyczących potrzeby zbadania „ czy to, co dzieje się w Gazie, ma cechy ludobójstwa”. Sekretarz Stanu powiedział, że Papież jedynie powtórzył „stanowisko Stolicy Apostolskiej”, mówiące o tym, że „te sprawy muszą zostać zbadane, ponieważ istnieją techniczne kryteria definiujące pojęcie ludobójstwa”. Hierarcha wyjaśnił, że Ojciec Święty „powtórzył to, co zawsze mówiliśmy, a raczej: powiedział to, co zawsze powtarzaliśmy”.

Potępienie antysemityzmu

Pytany o antysemityzm, kard. Parolin podkreślił, że stanowisko Watykanu w tej sprawie jest jasne i niezmienne. „„Nie ma potrzeby dalszych rozważań. Zawsze potępialiśmy to zjawisko i nadal będziemy je potępiać, a także będziemy dążyć do stworzenia warunków, które pozwolą na poważne potępienie i poważną walkę z tym zjawiskiem” – oświadczył.