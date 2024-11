Od 4 grudnia audiencje generalne także w języku chińskim

Podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi Ojciec Święty zapowiedział, że od przyszłego tygodnia streszczenia katechez będą prezentowane na Placu św. Piotra także w języku chińskim.

Alessandro de Carolis, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„W przyszłym tygodniu, wraz z Adwentem, rozpocznie się także tłumaczenie na język chiński streszczenia katechezy [wygłoszonej podczas – przyp. VN] audiencji” – zapowiedział dziś Ojciec Święty. Będzie to ósmy język, w którym prezentowana będzie synteza papieskiego nauczania oraz tłumaczenie pozdrowień, jakie Papież kieruje do poszczególnych grup pielgrzymów.

Obecnie, oprócz języka włoskiego, w którym Papież przemawia do wiernych, podczas cotygodniowych audiencji można usłyszeć tłumaczenia i streszczenia w językach: francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, arabskim i polskim.

Naród chiński bliski Papieżowi

Ta decyzja to konkretny znak troski oraz miłości, jakie Papież Franciszek już wielokrotnie okazał względem narodu chińskiego. „Zawsze postrzegałem Chiny jako kraj wielkich możliwości, a naród chiński jako twórcę i opiekuna bezcennego dziedzictwa kultury i mądrości, które się udoskonaliło poprzez stawianie czoła przeciwnościom oraz integrując odmienności, a który nie przypadkiem od czasów starożytnych nawiązał kontakt z orędziem chrześcijańskim” – pisał Ojciec Święty w 2018 r. w przesłaniu do katolików chińskich i Kościoła powszechnego. Z kolei w ubiegłym roku podczas wizyty apostolskiej w Mongolii, przekazał „serdeczne pozdrowienia szlachetnemu narodowi chińskiemu”, wzywając chińskich katolików do bycia „dobrymi chrześcijanami i dobrymi obywatelami”.

Kilkukrotnie Papież wyraził również swoje pragnienie odwiedzenia Chin, o których mówił, że je „podziwia” i „szanuje” – ostatnio, podczas konferencji prasowej w drodze powrotnej z Singapuru, kiedy to określił chińskie ziemie mianem „obietnicy i nadziei dla Kościoła”.

Język chiński w mediach watykańskich

Dziś na portalu Radia Watykańskiego - Vatican News można znaleźć wiadomości zarówno w tradycyjnej, jak i uproszczonej wersji języka chińskiego. Audycje radiowe dla słuchaczy z tego kręgu językowego powstały w 1950 r., podczas gdy pierwsze chińskie wydanie „L’Osservatore Romano” ukazało się drukiem w 1981 r., kiedy Jan Paweł II, niespodziewanie, odczytał w tym języku przemówienie przed Pomnikiem Pokoju w Hiroszimie. Oficjalna strona Watykanu vatican.va publikuje materiały w języku chińskim od 2009 r.