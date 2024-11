KUL: szef watykańskiej dyplomacji spotkał się z więźniami studiującymi w areszcie w Lublinie

Podczas wizyty w Lublinie, na KUL, arcybiskup Paul Gallagher odwiedził Areszt Śledczy. Wraz z dyrekcją spotkał się z osadzonymi, którzy są studentami KUL (teologia rodziny ze specjalnością opieka nad osobą niepełnosprawną). Mówił: „My chrześcijanie wierzymy, że Bóg zawsze patrzy na człowieka dobrym okiem, widzi w nim dobro. Tutaj, paradoksalnie, dzięki kształceniu i formacji wiary otrzymacie wspaniałą szansę".

Kaplica jest wymalowana przez więźniów freskami według projektu Kiko Argüello, pod kierunkiem autoryzowanego przez niego ikonopisarza. Na głównej absydzie widnieje prawie trzymetrowy fresk „Chrystus zstępujący do otchłani", na innej fresk Świętej Rodziny, a na suficie ukazane jest Wniebowstąpienie Chrystusa. Na namalowanej kolumnie kaplicy Arcybiskup napisał „Prawda was wyzwoli".

Symboliczny medal Białej Gołębicy dla Papieża od Dyrektor Aresztu pułkownik Anny Susz

Dyrektor Aresztu Śledczego, pułkownik Anna Ausz, która czuwa nad rozwojem studiów, wręczyła wraz z kapelanem ks. Grzegorzem Drausem dla Papieża Franciszka medal Białej Gołębicy. Symbolika medalu nawiązuje do biblijnej gołębicy wypuszczonej z Arki przez Noego, która przynosząc gałązkę oliwną zwiastowała zakończenie kary potopu. Działania personelu Aresztu, angażującego Kościół i Katolicki Uniwersytet Lubelski przynoszą dojrzewanie do dobrego życia na wolności.

Papież Franciszek jest pierwszym, który otrzymał ten medal Białej Gołębicy jako wyraz uznania dla jego troski o uwięzionych.

Studia dla osadzonych odbywają się dzięki wielkiemu zaangażowaniu kierownictwa Aresztu od 2013 roku. Studenci zdobywają zazwyczaj wysokie oceny. Zdecydowana większość absolwentów nie powraca już do więzień.

Cztery wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej

Osadzeni wręczyli na ręce Arcybiskupa Paula Gallaghera list do Papieża. Został podpisany przez kilkudziesięciu osadzonych oraz przez katechistów Drogi Neokatechumenalnej, którzy ewangelizują w lubelskim Areszcie; od maja bieżącego roku prowadzi już cztery wspólnoty. Większość uczestników spotkania - studentów przechodzi formację duchową na Drodze Neokatechumenalnej. „Odczuwamy, że Kościół troszczy się o nas, poprzez ewangelizację jak też możliwość edukacji. Widzimy, że nie jesteśmy przekreśleni, że jest przed nami dobra przyszłość" - mówiła odpowiedzialna pierwszej wspólnoty, wręczając bogato zdobiony list, z fotografiami fresków oraz liturgii.

Centrum Studiów KUL

Arcybiskup Paul Gallagher odwiedził sale edukacyjne, gdzie odbywają się zajęcia. Jedna grupa właśnie miała zajęcia na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi, inna zaczynała wykład z etyki.

Ks. Prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL zaprowadził Arcybiskupa Gallanghera do centralnej świetlicy Aresztu, gdzie odbywają się także uroczystości związane z uniwersytetem, takie jak ostatnia inauguracja roku. Obok świetlicy jest też kaplica z dużymi freskami, namalowana przez więźniów i ucznia Kiko, przedstawiające Chrystusa z Apostołami oraz niewiasty przy pustym grobie.

Tekst listu więźniów do Ojca Świętego:

Ojcze Święty,

Odbywamy karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Lublinie. W naszym zakładzie Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi studia dla osadzonych, o czym dobrze wiesz.

Dziękujemy za Twoją miłość do każdego, zwłaszcza dla nas, którzy tak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Zawsze wspierasz i posyłasz katechistów, by szli na peryferie. Dotarli też i do nas. Uczestniczymy w katechezach i liturgiach czterech wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, która od maja ubiegłego roku ewangelizuje w naszym więzieniu. Słowo Boże, Eucharystia i chrześcijańska wspólnota jest tym co nam ogromnie pomaga. Wielu z nas zaczyna dziękować Bogu, że znalazło się w więzieniu, bo dzięki temu mogliśmy spotkać się z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy w swoich uczynkach jak Barabasz, ale jak on - wolni dzięki śmierci Jezusa.

Z okazji roku świętego namalowaliśmy ikony według projektu Kiko, w naszych kaplicach - Chrystus stepujący do otchłani, pusty grób, święta Rodzina... Wchodząc do kaplicy pamiętamy, że otworzysz Drzwi Jubileuszowe w więzieniach i tym sposobem przybędziesz też do nas. Zapraszamy też do nas, do naszego więzienia.

Modlimy się za Ciebie, Ojcze, na każdej Liturgii.

