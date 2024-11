WATYKAN Chiny

Kard. Parolin: Ewangelia jest ożywcza dla chińskiej kultury

O. Ricci jest dla nas podstawowym punktem odniesienia w dialogu z Chinami. Pokazuje on bowiem, że nie ma sprzeczności między byciem dobrym Chińczykiem i dobrym chrześcijaninem – powiedział kard. Parolin w rozmowie z włoskimi dziennikarzami. Zapytany, co sądzi o postawie przyszłej administracji Stanów Zjednoczonych, która nie zamierza nawiązywać dialogu z Chinami, kardynał sekretarz stanu odpowiedział, że dla Watykanu dialog jest podstawową zasadą, ale nie zamierza on mówić, co mają robić inni.

Kardynał sekretarz stanu dodał, że w kontaktach z azjatyckim mocarstwem Stolica Apostolska będzie się inspirowała postawą wspomnianego już włoskiego jezuity, który w XVI w. dotarł z Ewangelią do Chin. Jego przykład pokazuje bowiem, że chrześcijaństwo może być ożywcze dla chińskiej kultury. Kard. Parolin mówił o tym na marginesie prezentacji książki o kard. Silvestrinim, który był jednym z najważniejszych watykańskich dyplomatów w XX w. Podkreślił, że jego doświadczenia uczą nas wytrwałości w dialogu nawet wtedy, gdy nie rokuje on wielkich nadziei. Zdaniem kard. Parolina, taką sytuację mamy dziś w OBWE. „Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej mówił mi o trudnościach w działaniu w ramach tej organizacji, ponieważ jest ona całkowicie zablokowana. W OBWE nie tylko nie można rozmawiać o pokoju, ale nawet nie można już ze sobą rozmawiać" – powiedział kard. Parolin.

