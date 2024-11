Jubileusz 2025: wolontariusze witają pielgrzymów w ramach projektu Romea Strata

Dzięki porozumieniu między Fabryką św. Piotra a Fundacją Homo Viator – San Teobaldo z diecezji Vicenza, od maja działa w Watykanie stały wolontariat, którego zadaniem jest przyjmowanie pielgrzymów i towarzyszenie im do celu ich wędrówki: Bazyliki Świętego Piotra.

Vatican News

Romea Strata (to nazwa inicjatywy, a także szlaku pielgrzymkowego) łączy w sobie tradycję, duchowość i gościnność. Oprócz uruchomienia specjalnej trasy, wyznaczonej w celu uniknięcia kolejek turystów na placu św. Piotra i pozwalającej na dotarcie pielgrzymów na codzienną Mszę św., dzięki projektowi możliwe są digitalizacja i systematyzacja danych dotyczących przybycia pielgrzymów (tak jak ma to już miejsce w Asyżu czy Santiago de Compostela) oraz uzyskanie certyfikatu Testimonium – cennego pergaminu z wizerunkami Świętych Piotra i Pawła, który może otrzymać każdy, niezależnie od długości pokonanej przez niego trasy (jednak nie może być ona krótsza niż sto kilometrów).

Konno lub rowerem

W godzinach porannych i popołudniowych przeszkoleni wolontariusze witają w punkcie ustawionym na placu św. Piotra pielgrzymów przybywających pieszo, na rowerach, a także konno.

Alberto Castello de Pereda, „pielgrzym pokoju” (jak sam się określa), jest Hiszpanem, który dotarł kilka dni temu do Rzymu pieszo z Jerozolimy, kończąc tym samym długą i ciężką podróż, jeszcze bardziej wymagającą z powodu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Z kolei w maju dwoje młodych Włochów z okolic Pizy przybyło na plac św. Piotra konno. Bardzo duża jest liczba pielgrzymów przyjeżdżających na rowerach. Od czerwca do października tego roku pracownicy punktu przyjmującego wydali 3,7 tys. Testimonium.

Aktywny wolontariat

Jubileusz 2025 stanowi niezwykłą okazję do duchowej odnowy i spotkania. Podobnie jak w minionych stuleciach, tak i dziś pielgrzymi doświadczają w swoim życiu wędrówki z Bogiem, pragnienia wzrastania w wierze i osiągnięcia celu z modlitwą serca. Jednym z ważnych doświadczeń roku jubileuszowego jest bez wątpienia aktywny wolontariat, zajmujący się przyjmowaniem pielgrzymów z całego świata w Rzymie.

Powitanie i skupienie

„Cieszymy się, że Fundacja Homo Viator – San Teobaldo pomaga nam w przyjmowaniu pielgrzymów, którzy przybywają do grobu Apostoła Piotra z wielu części świata. To okazanie im uwagi i bliskości pozwala, aby poczuli się mile widziani i dobrze przyjęci w tym wyjątkowym miejscu, drogim wszystkim wiernym na całym świecie. Sprzyja to chwilom wewnętrznego skupienia, które pojawiają się podczas ciszy długiej wędrówki wiary” – mówi kard. Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej i przewodniczący Fabryki św. Piotra.

„Porozumienie z Fabryką św. Piotra jest powodem wielkiej satysfakcji. Udało nam się zorganizować stały wolontariat pomagający pielgrzymom w miejscu celu ich wędrówki. Naszą misją jest uczynienie z chwili przybycia do Rzymu momentu o wielkim znaczeniu duchowym” – wyjaśnia ks. Raimondo Sinibaldi z Fundacji Homo Viator – San Teobaldo.

Nowa trasa

Istotną nowością jest modyfikacja ostatniego etapu, polegająca na rezygnacji z odcinka Via Trionfale na rzecz nowej, prostszej, bezpieczniejszej i przyjemniejszej trasy. Prowadzi ona bezpośrednio na plac św. Piotra, oferuje inne spojrzenie na miasto. „To nowe wejście nie tylko poprawi bezpieczeństwo, ale także zapewni wyjątkowe doświadczenie, pozwalając nam intensywnie przeżywać duchowość, która charakteryzuje naszą podróż” – dodaje ks. Sinibaldi.

Ponad tysiąc kilometrów wędrówki

Włoskie koleje wraz z władzami Rzymu chcą przywrócić nieużywany odcinek kolejowy, a także tunel Monte Ciocci, zamknięty od około dziesięciu lat, wzbogacając w ten sposób otoczenie i tworząc sprzyjającą atmosferę dla przybywających do Wiecznego Miasta pielgrzymów. Wkrótce zostanie ogłoszona także prezentacja nowego przewodnika po Romea Strata, który przybliży trasę o długości ponad 1000 kilometrów, prowadzącą z Tarvisio do Rzymu, opisując nie tylko jej historyczne znaczenie, ale także ważne obiekty o charakterze społeczno-kulturowym i przyrodniczym, które można spotkać po drodze. Przewodnik będzie niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą odbyć tę wędrówkę.