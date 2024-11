Jubileusz 2025: więźniarki przygotowały torby dla pielgrzymów

Kobiety, odbywające karę pozbawienia wolności we włoskich więzieniach w Lecce i Trani, przygotowały torby z materiałów, poddanych recyklingowi. To pamiątka, którą będą mogli nabyć pielgrzymi, przybywający do Rzymu na obchody Roku Jubileuszowego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W ramach projektu „Made in Carcere”, prowadzonego przez włoską spółdzielnię „Officina Creativa”, włoskie więźniarki mogły zdobyć nowe umiejętności rękodzielnicze i zawodowe, które w przyszłości pomogą im w znalezieniu pracy, ale przede wszystkim mogą przyczynić się do odbudowania poczucia sprawczości i własnej godności. W ramach tej inicjatywy, przygotowały materiałowe torby, które będą mogli nabyć pielgrzymi, przybywający do Rzymu w ramach obchodów Jubileuszu 2025.

„Znak nadziei” dla wykluczonych

Torby będą dostępne w oficjalnym punkcie informacyjnym Jubileuszu przy via della Conciliazione 7. Zostały one wykonane m.in. z materiałów, które w przeszłości były użyte przy okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 2016 r., a następnie zostały poddane recyklingowi. „Ta inicjatywa wpisuje się w «znaki nadziei», ukierunkowane na osoby najbardziej wrażliwe i wykluczone społecznie, o co prosi Papież Franciszek w Roku Jubileuszowym w bulli «Spes non confundit»” – czytamy na stronie Jubileuszu.

Wyjątkowy gest Papieża

W ramach rozpoczęcia obchodów Roku Jubileuszowego, 26 grudnia Ojciec Święty otworzy Drzwi Święte w rzymskim więzieniu w dzielnicy Rebibbia. To nowość, w porównaniu do kalendarza obchodów poprzednich jubileuszy i znak bliskości Papieża względem potrzebujących i odrzuconych – w sumie od początku pontyfikatu piętnastokrotnie odwiedził on już zakłady karne – m.in. podczas obchodów Triduum Paschalnego i zagranicznych podróży apostolskich.