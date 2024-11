Jubileusz 2025, otwarto oficjalny punkt przyjęć dla pielgrzymów

Inauguracja oficjalnego punktu przyjęć dla pielgrzymów podczas Roku Świętego 2025

WATYKAN jubileusz

W Rzymie na Via della Conciliazione 3A otwarto oficjalny punkt przyjęć dla pielgrzymów i turystów, którzy podczas Jubileuszu udadzą się do Bazyliki św. Piotra. Tam otrzymają pierwsze powitanie i wszystkie niezbędne informacje. Chcemy, by wiedzieli, że przyjmujemy ich z otwartymi ramionami – powiedział kard. Mauro Gambetti. Rok Święty 2025 zostanie oficjalnie zainaugurowany przez Papieża 24 grudnia, otwarciem drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej.

Krzysztof Bronk - Watykan Jak zadeklarował abp Rino Fisichella, odpowiedzialny w Watykanie za przygotowanie Jubileuszu, punkt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić przyjęcie ogromnego napływu pielgrzymów, który spodziewany jest w przyszłym roku. W tym miejscu otrzymają wszystkie informacje i materiały, które pomogą im w jak najpełniejszym przeżyciu Jubileuszu. Znajdą tam szczegółowe mapy tras jubileuszowych oraz informacje o zaplanowanych wydarzeniach religijnych i kulturalnych. Przewidziano też możliwość rozmowy z duchownymi. W punkcie informacyjnym pielgrzymi, którzy udają się do Bazyliki św. Piotra uzyskają też podstawowe informacje na temat tej świątyni oraz szczegóły, które nie wszystkim są znane. Przewidziano specjalne materiały dla dzieci, młodzieży i szkół. Będzie też można nabyć jubileuszowe pamiątki. W inauguracji punktu uczestniczył burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Miejsce to będzie bowiem służyć jako centrum operacyjne gwarantujące bezpieczeństwo i zarządzanie napływem turystów. Dzięki ścisłej współpracy z policją i władzami miejskimi, przepływ pielgrzymów będzie stale monitorowany, aby zapewnić wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Via della Conciliazione, przy której znajduje się oficjalny punkt przyjęć, to aleja, która wiedzie od Zamku Anioła na plac św. Piotra.

