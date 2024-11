Abp Polak w Watykanie: ochrona dzieci i młodzieży to sprawa wszystkich

Troska o osoby skrzywdzone i ich obecność w systemie ochrony dzieci i młodzieży oraz podzielenie się doświadczeniem mającym na celu ochronę małoletnich jak i osób dorosłych bezbronnych - to jedne z tematów międzynarodowej konferencji nt. ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Europie, na które wskazuje w rozmowie z serwisem Vatican News abp Wojciech Polak, Prymas Polski i Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Konferencja odbywa się w Watykanie w dn. 13-15 listopada.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich podkreśla, że konferencja w Watykanie jest pokłosiem spotkania przedstawicieli Kościoła z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które miało miejsce w 2021 roku w Warszawie. Abp Wojciech Polak przyznaje, że z tego zrodził się przede wszystkim projekt sieci pomocy na „którą realizujemy w Kościele w Polsce razem z kościołami Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie poprzez wspólne debaty, projekty oraz przez wspólne omawianie kwestii, które są istotne w ochronie dzieci i młodzieży, staramy się wspierać”.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży podkreślił: „Na tym spotkaniu europejskim wsłuchujemy się uważnie w to, co zostało przedstawione zarówno przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, jak i prelegentów z różnych krajów europejskich”.

Jak podkreśla abp Polak, delegacja z Polski podzieliła się także swoim doświadczeniem ochrony dzieci i młodzieży. Została przedstawiona praca Centrum Ochrony Dziecka, które działa pod kierunkiem o. Adama Żaka 10 lat. „Ojciec Adam pokazywał, że nie tyle rozpoczęliśmy od stworzenia odpowiednich struktur czy jakiejś zewnętrznej formy działania, chociaż to z czasem przyszło, ale od formacji. Nie do przecenienia jest to, że około 300 osób zostało wykształconych przez to Centrum na tych studiach podyplomowych. To umożliwia profesjonalne i kompetentne działanie w obszarze ochrony dzieci i młodzieży” – wskazał abp Polak.

Jednocześnie wskazał, że podzielono się także doświadczeniem z pracy Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundacji św. Józefa. Mówiliśmy o pracy „delegatów, duszpasterzy, kuratorów odpowiedzialnych za prewencję, koordynatorów Fundacji Świętego Józefa, którzy są we wszystkich naszych diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych”. Podkreśli, że podczas konferencji wiele mówiono o współpracy całego Kościoła w tym względzie.

Prymas Polski wyzanł, że ważną rzeczą było także pogłębienie relacji z Papieską Komisją ds. Ochrony Małoletnich, tym bardziej, że ma ona nowego sekretarza, którym jest as bp Luis Manuel Alí Herrera. Jednocześnie zaznaczył, że Kościół w Polsce jest w pilotażowym programie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, który ma na celu wdrożenie najnowszych wskazań Stolicy Apostolskiej w kwestii ochrony dzieci, młodzieży i osób bezbronnych. W związku z tym w najbliższym roku planowana jest nowelizacja „Wytycznych” Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu.

Uczestnikami międzynarodowej konferencji są przedstawiciele konferencji episkopatów i konsult zakonnych z 25 państw Europy. Na czele polskiej delegacji stoi Prymas Polski abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wraz z nim są: o. Adam Żak, dyrektora Centrum Ochrony Dziecka na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży; Marta Titaniec, Prezeska Fundacji św. Józefa; s. Agnieszka Jurkowska, delegatka Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz współpracujący w kwestii ochrony dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych bezbronnych: dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, i ks. dr Jan Dohnalik z UKSW. Na konferencji jest także dr Ewa Kusz z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.