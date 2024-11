Abp Budzik: sztuczna inteligencja jest wielkim wyzwaniem

O tym, że internet jest „kontynentem”, który trzeba ewangelizować, oraz nowych technologiach, mogących pomóc w wychowaniu i edukacji, mówił abp Stanisław Budzik w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News. Metropolita lubelski wraz z bp. Marianem Florczykiem podsumowali audiencję u Papieża, która była zwieńczeniem zebrania plenarnego Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, ks. Marek Weresa – Watykan

Bogactwo nadziei

Abp Budzik przypomniał słowa Papieża, który wskazał, że powodem utworzenia Dykasterii ds. Kultury i Edukacji z dwóch odrębnych instytucji, które zajmowały się wcześniej tymi dziedzinami, jest konieczność spotkania dwóch rzeczywistości: wychowania i kultury. Tak, aby rozpoczęły one „dialog ze sobą”, który przyniesie zarówno owoce w kulturze i wychowaniu.

Franciszek – wskazał metropolita lubelski – zachęcał, aby być ludźmi nadziei, którzy „poszerzając horyzonty” będą „przynosić owoce”. Jednocześnie, Ojciec Święty inspirował, aby się nie lękać; „bo Chrystusa Zmartwychwstały jest naszym przewodnikiem, bo mamy za sobą piękno kulturalne, dziedzictwo minionych wieków. […] Jesteśmy dziedzicami wielkich wartości, które powinniśmy przypominać i poszerzać” - powiedział abp Budzik.

Metropolita lubelski zaznaczył, że Ojciec Święty zachęcał, aby nie dać sobie odebrać nadziei, z której współczesny świat próbuje człowieka okraść.

Wyzwania

Papież – nawiązując do tematów, którym poświęcone było zebranie plenarne dykasterii – zaznaczył, że rewolucja technologiczna w obecnym kształcie wciąż pozostaje dość nowym wyzwaniem. Potrzeba zbadać zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tej rzeczywistości i dążyć do rozwoju tego co wartościowe.

Innym tematem obrad była także kwestia studiów teologicznych, które – szczególnie w Europie – przeżywają kryzys, wynikający z małej liczby studentów na wydziałach teologicznych i związany m.in. z małą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych. Także ta perspektywa poddana była refleksji, w której szukano nadziei na zmianę obecnej sytuacji; o czym przypomina Franciszek. Abp Budzik wskazał, że nie należy skupiać się tylko na statystykach, takich czy innych prognozach. Trzeba pamiętać, że „naszą radością, nadzieją jest Jezus Chrystus. Ten sam, który jest, który był i który przychodzi” - zaznaczył.

Bez lęku wobec problemów

Bp Marian Florczyk – biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, zwrócił natomiast uwagę inny na ważny temat, który był poruszany w czasie obrad, a mianowicie przyszłość człowieka wobec zachodzących zmian technologicznych.

Zaznaczył, że na zjawisko sztucznej inteligencji, nie powinniśmy patrzeć ze strachem, czy uciekać od tego zagadnienia. Naszym zadaniem jest przygotowanie się do tego, co i jak kreuje sztuczna inteligencja „Ta przyszła rzeczywistość będzie dotyczyła zarówno dzieci i młodzież, jak i nauczycieli oraz rodziców. To także wpływ na wychowanie i edukację” - powiedział. Dodał, że to jest także szereg nowych wyzwań, które się pojawiają, a są związane m.in. z kwestami etycznymi, czy zjawiskiem samotności, izolacji.

Bp Florczyk zaakcentował, że kluczowe jest – zgodnie z zachętą Papieża – aby na problemy w zakresie kultury, edukacji nie patrzeć z lękiem, ale z nadzieją i umiejętnie rozwiązywać problemy.

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji, decyzją Papieża Franciszka powstała w 2022 r. Nastąpiła z połączenia Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, a jej utworzenie było jedną ze zmian struktury Kurii Rzymskiej, ogłoszonej przez Ojca Świętego w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium.

Abp Stanisław Budzik i bp Marian Florczyk są członkami dykasterii.