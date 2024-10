Zaprezentowano krzyż Roku Jubileuszowego 2025

Dykasteria ds. Ewangelizacji, odpowiadająca za przygotowania do zbliżającego się Roku Jubileuszowego, zaprezentowała najważniejszy symbol, który będzie towarzyszył pielgrzymom – krzyż jubileuszowy, który każda grupa otrzyma przed przejściem przez Drzwi Święte.

Vatican News

Krzyż przedstawia „Chrystusa Chwalebnego, światło zbawienia dla ludzkości, w czasach wielkiego globalnego kryzysu, kiedy mężczyźni i kobiety na wszelkie sposoby wyrażają najwyższą potrzebę nadziei” – wyjaśniają organizatorzy Jubileuszowych obchodów.

Drewniany krucyfiks, którego autorem jest włoski artysta rzeźbiarz Riccardo Izzi będzie towarzyszył wszystkim gruop pielgrzymów, które otrzymają go na czas przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej.

To nie pierwszy raz, kiedy krzyż będzie towarzyszył wiernym, przybywającym do Bazyliki św. Piotra w ramach jubileuszowych obchodów. Np. podczas Jubileuszu Odkupienia 1983-1984, w Bazylice Watykańskiej na prośbę papieża Jana Pawła II ustanowiono prosty drewniany krzyż, przy którym modlili się pielgrzymi, przybywający wówczas do Rzymu. Po zakończeniu obchodów Ojciec Święty przekazał go młodzieży, prosząc, aby wraz z nim głosiła na całym świecie orędzie Odkupienia. Krzyż ten do dziś jest głównym symbolem Światowych Dni Młodzieży.