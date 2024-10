Zakończyła się podróż kard. Zuppiego do Rosji

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o przebiegu wizyty papieskiego wysłannika kard. Matteo Zuppiego w Moskwie, która odbyła się w dn. 14 – 16 października. Jego podróż była częścią misji, powierzonej mu przez Ojca Świętego w związku z trwającą na Ukrainie wojną.

Vatican Media

Publikujemy treść komunikatu.

„W dniach 14-16 bieżącego miesiąca Wysłannik Ojca Świętego kard. Matteo Zuppi w towarzystwie urzędnika Sekretariatu Stanu, odbył drugą wizytę w Moskwie w ramach misji powierzonej mu przez Papieża Franciszka.

Przy tej okazji Kardynał spotkał się z Siergiejem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych, Jurijem Uszakowem, doradcą prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. polityki zagranicznej, Mariją Lwową-Biełową, komisarzem prezydenckim ds. praw dziecka oraz Tatianą Moskalkową, komisarzem prezydenckim ds. praw człowieka.

Przeprowadzone rozmowy pozwoliły ocenić dotychczasowe działanie na rzecz łączenia nieletnich z rodzinami oraz wymiany więźniów, rannych oraz ciał poległych.

Podczas pobytu Purpurat spotkał się również z metropolitą Antonim z Wołokołamska, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, z którym omówił różne kwestie, zwłaszcza humanitarne.

Cała wizyta umożliwiła również zbadanie szeregu perspektyw kontynuowania współpracy humanitarnej i otwarcia dróg do upragnionego pokoju.”

Pierwszą podróż do Rosji, w ramach misji, powierzonej mu przez Ojca Świętego, kard. Matteo Zuppi w czerwcu 2023 r. Według informacji podawanych przez Kijów, od początku wojny do Rosji zostało uprowadzonych co najmniej 19 tys. dzieci. Niewielką grupę udało się sprowadzić do biologicznych rodzin, m.in. dzięki kanałowi mediacji otwartemu przez Stolicę Apostolską.