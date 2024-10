Zakończenie obrad Synodu to nie czas na ogłaszanie zmian w przepisach

O tym, że wraz zakończeniem obrad synodalnych nie należy spodziewać się ogłoszenia zmian w przepisach prawa kanonicznego, mówił podczas briefingu prasowego ks. José San José Prisco, hiszpański kanonista, jeden z ekspertów komisji kanonicznej trwającego Synodu o Synodalności. Jako przykład podał postulat obowiązkowego tworzenia rad duszpasterskich.

Vatican News

Ks. San José Prisco podkreślił, że na obecnym etapie opracowywane są ogólne propozycje zmian, których potrzeba zrodziła się w procesie synodalnym, natomiast „na konkrety trzeba będzie poczekać nieco dłużej”.

Jak wyjaśnił, Zgromadzenie Synodalne wskazało różne możliwe aktualizacje przepisów prawa kanonicznego, a przykładem zmiany, o której mówiono niemal jednogłośnie, jest obowiązkowe tworzenie w diecezjach i parafiach „rad duszpasterskich, rad ekonomicznych służących przejrzystości diecezji oraz parafii, struktur współpracy pomiędzy pasterzami, świeckimi i duchownymi”. Ks. San José Prisco podkreślił, że w odpowiedzi na ten postulat komisja kanoniczna przygotowała już pewną propozycję, jednak jej ostateczne sformułowanie wymagać będzie czasu dłuższego, niż tylko do zakończenia trwających obrad. „Nie sądzę, aby sprecyzowanie, w jaki sposób miałoby się to odbywać praktyce, albo w jaki sposób dać impuls do tego, by ta zmiana rzeczywiście była skuteczna mogło dokonać się do końca października” – mówił kanonista. Wyjaśnił, że także pozostałe komisje powołane przez Papieża Franciszka będą kontynuowały swoje prace po zakończeniu obrad Synodu.