Watykan: bezpłatna pomoc medyczna dla ubogich kobiet

Raz w miesiącu, pod oknem Pałacu Apostolskiego, ubogie i bezdomne kobiety mogą skorzystać z pomocy medycznej „objazdowej przychodni”. To wsparcie, które oferuje stowarzyszenie Komen Italia zajmujące się profilaktyką i walką z rakiem. Inicjatywa jest współprowadzona przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia i Poliklinikę Gemelli.

Vatican News

Specjalny biały kamper z rysunkami balonów i różowych kokardek – symbolami profilaktyki oraz walki z rakiem, któremu stowarzyszenie od lat poświęca swoją działalność – jest zaparkowany w pobliżu starożytnych murów Watykanu i przez cały dzień, raz w miesiącu, zapewnia mammografię ubogim i bezdomnym kobietom z obszaru Placu Świętego Piotra oraz przyjmowanym w przychodni Świętej Marty. Prowadzone są ponadto badania przesiewowe, konsultacje, a w przypadku wykrycia choroby, pacjentki przewożone są do Polikliniki Gemelli. Tam prowadzone są dalsze badania oraz podejmowane jest niezbędne leczenie.



Kolejny dar od Papieża

Objazdowe ambulatorium jest inicjatywą promowaną przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia i stanowi dodatek do wielu działań Watykanu na rzecz ubogich. Są to m.in. prysznice, zakład fryzjerski czy sypialnia. „Ojciec Święty nigdy nie opuszcza swoich ubogich” – wskazuje kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

Gest ratujący życie

„Karawana prewencji” powróci do Watykanu za miesiąc. Po raz pierwszy pojawiła się 18 kwietnia i do tej pory prawie sto kobiet w różnym wieku i różnych narodowości skorzystało z wizyt i badań. Lekarze wskazują, że jest to fundamentalna usługa, ponieważ tylko dzięki badaniom przesiewowym można zdiagnozować raka na wczesnym etapie, a następnie interweniować; a dla kobiet, czasem nawet młodych, które nie wiedzą nawet, gdzie się umyć, nie mówiąc już o badaniu lekarskim, jest to z pewnością gest ratujący życie.