Abp Rino Fisichella

W Watykanie zaprezentowano wydarzenia Jubileuszu 2025

Papież Franciszek jako pierwszy pielgrzym przejdzie przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej zachęcając tym samym pielgrzymów, którzy przybędą do Rzymu na Jubileusz do spotkania z „Jezusem, naszą nadzieją”. Mówiono o tym na konferencji prezentującej wydarzenia zbliżającego się Roku Świętego. Zostanie on otwarty 24 grudnia Mszą na Placu św. Piotra, którą poprzedzi koncert dzwonów. Dwa dni później Ojciec Święty otworzy Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia.

Beata Zajączkowska – Watykan Abp Rino Fisichella, któremu papież Franciszek zlecił przygotowanie jubileuszowych wydarzeń podkreślił, że Rzym przygotowuje się, by zaprezentować pielgrzymom swoje najpiękniejsze oblicze. Wskazał, że powoli dobiegają końca prace, które wystawiły na poważną próbę cierpliwość wszystkich. Pierwszy pielgrzym nadziei Pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji Narodów poinformował, że Jubileusz rozpocznie się 24 grudnia uroczystą Mszą sprawowaną przez Ojca Świętego na Placu św. Piotra o godz. 19:00. Po niej nastąpi otwarcie Drzwi Świętych przez papieża, który przejdzie przez nie jako pierwszy pielgrzym. Otwarcie Jubileuszu zapowie koncert dzwonów, który poprzedzi liturgię. Abp Fisichella wskazał, że papież Franciszek jako pierwszy pragnie stać się pielgrzymem, dlatego też 26 grudnia uda się do rzymskiego więzienia Rebibbia, by otworzyć tam Drzwi Święte, symbolizujące nadzieję dla wszystkich osadzonych w zakładach karnych rozsianych po całym świecie. Abp Fisichella przypomniał apel papieża z bulli zapowiadającej Jubileusz: „Proponuję rządom, aby w Roku Jubileuszowym podjęły inicjatywy przywracające nadzieję; formy amnestii lub umorzenia wyroków, które mają pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w społeczeństwo; procesy reintegracji osadzonych ze wspólnotą, którym odpowiadałyby konkretne zobowiązania więźniów do przestrzegania prawa". Jubileusz Kultury Na konferencji w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej poinformowano, że na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu 2025 (www.iubilaeum2025.va) obok kalendarza Wielkich Wydarzeń będzie można znaleźć też bardziej szczegółowe propozycje dotyczące pielgrzymek i wydarzeń kulturalnych. Abp Fisichella wskazał, że Jubileusz Kultury jest ważnym wymiarem Roku Świętego. Przywołał ogromny sukces wystawy dzieł El Greco, które obejrzało ponad 270 tys. odwiedzających, czy obrazów Salvadora Dallego oraz szkicu nakreślonego przez św. Jana od Krzyża, które obejrzało ponad 330 tys. osób. Wśród nachodzących wydarzeń Jubileuszu Kultury abp Fisichella wymienił m.in. koncert w audytorium przy via della Conciliazione, gdzie Akademia św. Cecylii, 3 listopada, wykona V Symfonię d-moll – utwór orkiestrowy skomponowany przez Dmitrija Szostakowicza wiosną 1937. Natomiast 22 grudnia w kościele św. Ignacego Loyoli słynny papieski Chór Kaplicy Sykstyńskiej zaprezentuje kompozycje polifoniczne Palestriny, Perosiego i Bertolucciego. 27 listopada zostanie otwarta 2-miesięczna wystawa, na której będzie można podziwiać „Białe Ukrzyżowanie" Marca Chagalla, następnie od 16 grudnia zostanie zaprezentowanych osiemnaście „Ikon nadziei", które pochodzą m.in. z Grecji, Rosji, Ukrainy, Bułgarii i Macedonii. Jubileuszowe Expo 2025 Abp Fisichella poinformował, że w jubileuszowe obchody wpisze się Wystawa Expo 2025 w Osace, w Japonii. Po raz pierwszy w historii Pawilon Stolicy Apostolskiej będzie goszczony w Pawilonie Włoskim, a jego głównym mottem będą słowa „Piękno niosące nadzieję". Prawdziwym rarytasem wystawy będzie wystawienie dzieła „Złożenie go grobu", które jest jedynym obrazem Caravaggia znajdującym się w kolekcji Muzeów Watykańskich.