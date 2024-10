Trwa wizyta kard. Zuppiego w Moskwie

Papieski wysłannik do Moskwy kard. Matteo Zuppi spotkał się z przedstawicielami rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego. Jego podróż ma na celu ocenę możliwości powrotu do swoich rodzin uprowadzonych ukraińskich dzieci, wymiany więźniów oraz podjęcia działań na rzecz pokoju.

Vatican News

Podczas wizyty w Moskwie watykański purpurat spotkał się m.in. z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem oraz prezydencką komisarz ds. dziecka Marią Lvovą-Belovą. Papieski wysłannik spotkał się także z prawosławnym metropolitą Antonim z Wołokołamska, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, który czterokrotnie spotykał się w Rzymie z Papieżem Franciszkiem. W spotkaniach kard. Zuppiego z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego brał udział także nuncjusz apostolski w Rosji abp Giovanni D'Aniello.

Według informacji podawanych przez Kijów, od początku wojny do Rosji zostało uprowadzonych co najmniej 19 tys. dzieci. Niewielką grupę udało się sprowadzić do biologicznych rodzin, m.in. dzięki kanałowi mediacji otwartemu przez Stolicę Apostolską.