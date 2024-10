Tornielli: Papież ponawia wezwanie do przezwyciężenia podziałów

Dyrektor programowy Dykasterii ds. Komunikacji zwraca uwagę na ciągłość papieskiego apelu o współpracę duchownych i świeckich we wspólnym wypełnianiu misji Kościoła.

Andrea Tornielli – Watykan

Papież Franciszek w filmie z intencją modlitewną na październik powiedział:

„My, chrześcijanie, jesteśmy współodpowiedzialni za misję Kościoła. Wszyscy. My, kapłani, nie jesteśmy przełożonymi świeckich, ale ich pasterzami. Jezus powołał nas, tak jednych, jak i drugich, nie zaś jednych ponad drugimi, czy jednych po jednej, a drugich po przeciwnej stronie, lecz byśmy się wzajemnie uzupełniali. Jesteśmy wspólnotą. Dlatego musimy iść razem, podążając drogą synodalności.”

Coś podobnego powiedział już wcześniej, w 2015., zwracając się do Konferencji Episkopatu Włoch: „Świeccy nie potrzebują ani «biskupa-pilota», ani «prałata-pilota», ani klerykalnych nacisków, aby na wszystkich poziomach brać na siebie odpowiedzialność, która do nich należy: od politycznego do społecznego, od ekonomicznego po ustawodawczy!". Zamiast tego wszyscy potrzebują biskupa-pasterza!”

Te słowa są wezwaniem do pełnego wdrożenia ekumenicznego Soboru Watykańskiego II i zapraszają nas wszystkich do przezwyciężania podziałów między duchownymi i świeckimi oraz wzywają wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za misję.