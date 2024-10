22.12.2022 Kard. Konrad Krajewski z ubogimi (M. Krawiec)

Kard. Krajewski: Synod nauczył mnie jak żyć logiką Ewangelii

Ja nauczyłem się bardzo dużo na tym synodzie. Nauczyłem się jak traktować drugą osobę. Jak rozmawiać z nią. Jak jej nie przerywać i jak się wsłuchiwać w to, co ona ma do powiedzenia, a nie to, co ja mam do powiedzenia – powiedział kard. Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski w rozmowie z serwisem Vatican News po zakończeniu obrad synodalnych.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan Jałmużnik Papieski wyznał, że kończący się Synod był nauką metody. Ten synod wskazał m.in. jak „zachowywać się wobec wiernych, że najpierw ich wysłuchać, a potem razem z nimi podjąć decyzję. Albo też samemu podjąć decyzję, ale po wysłuchaniu ich. Synod nauczył mnie takiej metody" – stwierdził kard. Krajewski i dodał, że synod to nie był tylko miniony miesiąc „ale to trzy lata pracy". „Synod nauczył mnie metody, jak żyć logiką Ewangelii, czyli robić to, co robił Jezus wobec drugiego człowieka. Nauczył mnie jakim mam być przełożonym w biurze watykańskim, gdzie pracuje ponad 30 osób. Mógłbym właściwie powiedzieć, że ten synod był dla mnie" – podsumował Jałmużnik Papieski. Synod o Synodalności, odbywa się pod hasłem: Ku Kościołowi Synodalnemu: Komunia, Uczestnictwo, Misja. Synod odbywał się w trzech etapach. Pierwszy był etap słuchania (9 października 2021 r. czyli od otwarcia procesu synodalnego do 15 sierpnia 2022 r. czasu składania syntez krajowych przez konferencje episkopatów). Następnie był etap kontynentalny (do 31 marca 2023). Trzeci zaś etap miał miejsce w Rzymie i składał się z dwóch sesji, pierwszej w dn. 4-29 października 2023 i drugiej w dn. 2-27 października. Na zakończenie został opublikowany Dokument Końcowy zatwierdzony przez Papieża.

