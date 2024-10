Synod: kolejny blok tematyczny, jak poprawić relacje w Kościele

Rozpoczął się drugi tydzień drugiej sesji synodu o synodalności. Przedmiotem obrad jest kolejny blok tematyczny poświęcony relacjom: z Bogiem, międzyosobowym i z innymi Kościołami. Dziś uczestnicy synodu spotykają się w małych grupach językowych. W tematykę obrad wprowadził relator generalny kard. Jean-Claude Hollerich.

Krzysztof Bronk - Watykan

Przestrzegł on przed ograniczeniem się do ogólnikowych stwierdzeń o znaczeniu relacji dla rozwoju osób i wspólnot. Antropologia chrześcijańska oferuje w tym względzie nieskończone sugestie. Byłoby to jednak mało owocne – powiedział arcybiskup Luksemburga.

Podkreślił, że „Lud Boży oczekuje wskazówek i sugestii, jak uczynić tę wizję konkretnie doświadczalną: ‘Do czego zaprasza nas Duch Święty, aby relacje w naszych Kościołach były bardziej przejrzyste i harmonijne, aby nasze świadectwo było bardziej wiarygodne?’. Albo, podając przykład bardziej konkretny: ‘Do czego zaprasza nas Duch Święty, abyśmy przeszli od piramidalnego sposobu sprawowania władzy do sposobu synodalnego (IL2, nr 36)?”.