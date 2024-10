Rzym przekazuje wiarę również pięknem swych zabytków

To ważne, że pielgrzymowanie nie obumarło. Ono jest parafrazą naszego życia. Człowiek czuje potrzebę wędrowania, aby osiągnąć ostateczny cel, którym jest Królestwo Boże – mówi s. Rebecca Nazzaro nowa dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego w Rzymie (Opera Romana Pellegrinaggi). Przyznaje, że głównym wyzwaniem jest teraz Rok Jubileuszowy, aby pielgrzymom, którzy przybędą do Wiecznego Miasta ułatwić odkrywanie jego duchowego bogactwa.

Krzysztof Bronk i Federico Piana - Watykan

Rozmawiając z Radiem Watykańskim podkreśla, że należy zadbać nie tylko o potrzeby materialne pielgrzymów, ale trzeba ukazać im duchowe oblicze Rzymu. Wielkie zabytki, piękno architektury i sztuki to główne narzędzia w przekazywaniu wiary, ukazywaniu historii Kościoła, a także jego przyszłości – dodaje włoska zakonnica. Przypomina, że w Rzymie jest wiele miejsc o ogromnym ładunku historyczny, kulturalnym i religijnym.

Mówiąc o Roku Jubileuszowym zapowiada, że prowadzone przez nią Biuro będzie proponowało różne formaty pielgrzymek, nawet jednodniowych, ograniczających się do audiencji z Papieżem i przejścia przez Drzwi Święte.

S. Nazzaro przyznaje, że sprawą, która w sposób szczególny leży jej na sercu są pielgrzymki do Ziemi Świętej. W przeszłości to właśnie ojczyzna Jezusa była głównym celem dla chrześcijańskich pielgrzymów. Teraz punkt zainteresowania przesunął się do innych miejsc. Wzrasta liczba pątników odwiedzających Rzym i inne włoskie sanktuaria, a także Lourdes, Fatimę czy Santiago de Compostela. Opera Romana Pellegrinaggi będzie się starała wznowić pielgrzymowanie do Ziemi Świętej. Niektóre pielgrzymki już zostały zaplanowane. Organizowane są też wyjazdy do Turcji w związku z przypadającą w przyszłym roku 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego.

S. Rebecca Nazzaro jest pierwszą kobietą, która od 19 października kieruje duszpasterstwem pielgrzymkowym w Rzymie. Ona sama nie widzi w tym żadnego przełomu. Przypomina, że kobiety, a w szczególności kobiety konsekrowane zawsze odgrywały w Kościele kluczową rolę. „Wystarczy pomyśleć – mówi – o szkołach, szpitalach, przychodniach, opiece nad ubogimi, więźniami. Morze miłosierdzia, w którym ręka kobieca od wieków odgrywa wiodącą rolę, z całą prostotą miłości do Jezusa”.