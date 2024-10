Relikwia tronu św. Piotra w Bazylice Watykańskiej, pod odnowionym baldachimem

Jutro podczas Mszy na zakończenie synodu odsłonięty zostanie po 9-miesięcznej renowacji baldachim nad grobem św. Piotra. Natomiast na zakończenie Eucharystii przed ołtarzem wystawiony zostanie do 8 grudnia tron Apostoła. Jest to relikwia, która normalnie znajduje się wewnątrz Ołtarza Konfesji w absydzie świątyni.

Krzysztof Bronk - Watykan

Wszystko to jest związane z przygotowaniami do Roku Świętego 2025. Z tej okazji gruntownej renowacji poddany został ołtarz papieski, a przede wszystkim znajdujący się nad nim baldachim, monumentalne dzieło Gian Lorenza Berniniego.

W ramach przygotowań do Jubileuszu po raz pierwszy od 50 lat badaniom i renowacji poddano też tron św. Piotra, który w XVII w. został umieszczony w Ołtarzu Konfesji w głębi bazyliki. Przez wieki był on uważany za relikwię katedry, z której miał nauczać św. Piotr. Zdaniem historyków jest to tron, który w IX w. król Franków Karol II Łysy miał darować papieżowi Janowi VIII. Niektóre jego elementy mogą być jednak starsze i pochodzić z innego papieskiego tronu. Cenny zabytek jest ozdobiony tablicami z kości słoniowej, które przedstawiają prace Herkulesa. Według jednej z hipotez mogą one pochodzić z tronu cesarza Maksymiana Herkuliusza (286-305), który później, od IV w. był używany przez papieży.

Do 8 grudnia relikwię tronu będzie można podziwiać w Bazylice Watykańskiej u stóp ołtarza grobu św. Piotra. Następnie ponownie zostanie ona umieszczona w Ołtarzu Konfesji, który nadal poddawany jest renowacji.