Polak mianowany kierownikiem biura w jednej z Dykasterii

Klaretyn o. Krzysztof Gierat został mianowany kierownikiem biura Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Vatican News

Ojciec Święty mianował kierownikiem biura Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. Krzysztofa Gierata CMF, pracownika tej samej Dykasterii.

O. Krzysztof Gierat CMF urodził się 5 kwietnia 1965 r. w Dębinach, w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1985 r. w Jeleniej Górze, a profesję wieczystą po czterech latach we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. we Wrocławiu. W latach 2004-2016 pełnił funkcję przełożonego polskiej prowincji Misjonarzy Klaretynów. Od 2019 r. pracuje w Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (do 2022 r. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego).