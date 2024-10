Nowo mianowany kardynał zrezygnował z przyjęcia godności

Papież Franciszek przyjął prośbę Jego Ekscelencji Paskalisa Bruno Syukura, biskupa Bogor z Indonezji, aby nie został kreowany kardynałem podczas następnego konsystorza. Prośba Jego Ekscelencji jest motywowana pragnieniem dalszego rozwoju w życiu kapłańskim, w służbie Kościołowi i ludowi Bożemu – czytamy dzisiejszym w komunikacie dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruniego.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Urodzony 17 maja 1962 r. w Ranggu, diecezja Ruteng, wyspa Flores w Indonezji, Paskalis uczęszczał do Mniejszego Seminarium Piusa X w Kisol po ukończeniu szkoły podstawowej. Ukończył studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Driyakara w Dżakarcie, a następnie kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologii w Yogyakarcie. 22 stycznia 1989 r. złożył profesję wieczystą w Zakonie Braci Mniejszych Franciszkanów. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1991 roku.

Ojciec Syukur stopniowo zajmował różne stanowiska. W latach 1991-1993 pracował w parafii Moanemani w diecezji Jayapura (Papua Zachodnia). W latach 1993-1996 ukończył licencjat z duchowości na Antonianum w Rzymie; w latach 1996-2001 był magistrem nowicjatu w Depok, a w latach 1998-2001 gwardianem wspólnoty franciszkanów mniejszych w Depok i radnym prowincjalnym. W latach 2001-2009 był ministrem prowincjalnym franciszkanów w Indonezji, a od 2009 r. definitorem generalnym tego zakonu dla Azji i Oceanii. 21 listopada 2013 r. Papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Bogor. 6 października Papież Franciszek ogłosił, że chce go kreować kardynałem razem z 20 innymi osobami podczas konsystorza 8 grudnia. 22 października Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że zrezygnował on z przyjęcia godności.