Kard. O’Malley: jak Żydzi o Holokauście, tak my musimy pamiętać o wykorzystywaniu

Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak powszechne jest wykorzystywanie seksualne w naszym świecie. Dlatego nigdy nie wolno spocząć, uznać, że ten problem należy do przeszłości – mówi kard. O’Malley, komentując pierwszy raport na temat ochrony nieletnich w Kościele. Podkreśla, że jego treść powinna być pokrzepieniem dla wszystkich, którym leży na sercu walka z wykorzystywaniem. Pokazuje, że w całym Kościele istnieje wola i procedury, by zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednio reagować na zagrożenia.

Radio Watykańskie

Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich podkreśla, że dla Kościoła jest to kwestia podstawowej wagi. „Ludzie nigdy nie będą mieć do nas zaufania, jeśli nie będą pewni, że gwarantujemy pełne bezpieczeństwo ich dzieciom” – mówi metropolita Bostonu. Podkreśla, że musimy podchodzić do tego problemu jak Żydzi do Holokaustu. Jeśli zapomnimy o tym, co się wydarzyło, ryzykujemy, że się to powtórzy – mówi kard. Seán Patrick O'Malley OFM Cap.

Dodaje, że nadal też potrzeba uczyć się właściwego podejścia do osób skrzywdzonych. Jest to wymóg sprawiedliwości. „Nie może być uzdrowienia, jeśli nie ma sprawiedliwości – mówi kard. O’Malley. – Ludzie nie chcą po prostu słyszeć miłych słów lub czytać dokumentów, jeśli zostali niesprawiedliwie potraktowani. Mają prawo być wysłuchani i czuć, że Kościół zamierza zadośćuczynić za zło, które zostało im wyrządzone”.