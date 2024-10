Kard. Grech: koniec synodu początkiem czegoś nowego

Jezus odrzuca wszystkie możliwości podziałów w poszukiwaniu zjednoczenia między braćmi – wskazał Kard. Mario Grech. Sekretarz generalny Synodu Biskupów przewodniczył dziś Mszy św. z udziałem uczestników drugiej sesji XVI Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, które w tym tygodniu wchodzi w końcową fazę.

ks. Marek Weresa - Watykan

Kard. Mario Grech w homilii, nawiązując do rozważanej tego dnia Ewangelii, wskazał, że Jezus odrzuca logikę stronniczości i podziałów, a zaprasza do szukania komunii. Jednocześnie powiedział, że odczytana przypowieść o bogaczu stanowi pomoc jak należy przygotować się w nadchodzących dniach do podsumowania prac synodu.

Zobaczyć dary

Kardynał zaznaczył, że okres Zgromadzenia Synodalnego pozwolił cieszyć się z oznak „witalności” na każdym etapie prac synodalnych, począwszy od słuchania w pierwszej fazie spotkań we wspólnotach. Czas synodu – wskazał kard. Grech – pomógł dostrzec dary, które kwitną w dzisiejszym Ludzie Bożym, bez ukrywania naszych słabości i ran.

Kaznodzieja dodał, że dla człowieka z przypowieści zebrany owoc jest punktem końcowym. Jest on jednak również punktem wyjścia. Człowiek umiera, gdy czuje, że dotarł do celu i czuje się spełniony. Nie myśli o inwestowaniu, o poszerzaniu swojego spojrzenia, o uczynieniu swojego majątku owocnym, ale po prostu o życiu ze swoich dochodów.

Pierwszeństwo Bożego Ducha

Zagrożeniem, przed którym stoi synod byłoby tylko gromadzenie zebranych darów Bożych, które zostały odkryte, bez ich ponownego zainwestowania, życia nimi na co dzień; braku poszukiwania nowych sposobów na dalsze pomnażanie „naszego żniwa”.

„Kończąc prace naszego Zgromadzenia i patrząc na drogę, którą mamy do przebycia, musimy trzymać się z dala od chciwości, od pragnienia zachowania wszystkiego dla siebie, od posiadania, gromadzenia, definiowania, od zamknięcia. Musimy pokonać pokusę wierzenia w to, że owoce które zebraliśmy są naszym dziełem i do nas należą: wszystko musimy przyjmować jako dar od Boga” – wskazał.

Kard. Grech podkreślił także, że tylko Duch Święty może nas uzdolnić do otwarcia się na nowość Boga. Zadaniem uczestników synodu jest prowadzenie „dialogu” z Duchem Świętym, pozwolenie na jego działanie, interwencję. „Jeśli wsłuchamy się w głos Ducha, zakończenie tego zgromadzenia synodalnego nie będzie końcem czegoś, ale nowym początkiem, aby «słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało»” – zaznaczył.