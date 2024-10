Kard. Fernández: pracujemy nad przyznaniem kobietom więcej przestrzeni i władzy

Podczas spotkania z uczestnikami Synodu, poświęconego pracom „Grupy nr 5”, które odbyło się po południu 24 października, prefekt Dykasterii Nauki Wiary wyjaśnił, że to, iż decyzji dotyczącej diakonatu kobiet nie uznaje się za „dojrzałą”, nie oznacza zamknięcia tej możliwości.

Andrea Tornielli

Półtorej godziny swobodnego, braterskiego i serdecznego dialogu. Spotkanie, które z inicjatywy prefekta było kontynuacją spotkania ubiegłotygodniowego, w którym uczestniczyło dwoje urzędników Dykasterii Nauki Wiary i które wywołało pewne niezadowolenie z powodu nieobecności szefa dykasterii, choć ta, ze względu na wcześniejsze zobowiązania, została zapowiedziana z wyprzedzeniem.

Wczoraj kard. Víctor Manuel Fernández spotkał się z ok. setką uczestników Synodu (członkami, gośćmi i ekspertami), aby wysłuchać ich pytań, propozycji i podsumować pracę „Grupy nr 5”, która w dawnym Świętym Oficjum zajmuje się tematem możliwych posług podejmowanych przez kobiety. Kardynał, w porozumieniu z Sekretariatem Synodu i uczestnikami spotkania, moderowanego przez prefekta Dykasterii ds. Komunikacji Paola Ruffiniego, zdecydował – na drodze wyjątku wobec przyjętych synodalnych reguł – by upublicznić cały zapis dźwiękowy spotkania, który jest dostępny dla wszystkich, za pośrednictwem mediów watykańskich. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli aplauzem na propozycję opublikowania tego nagrania.

Praca dykasterii

W pierwszej części spotkania kard. Fernández wyjaśnił, w jaki sposób cała Dykasteria Nauki Wiary zajmuje się zgłębianiem tematu roli kobiet i odkrywania nowych posług, które mogłyby być im powierzane. Zadanie to zostało jej powierzone jeszcze przed rozpoczęciem Synodu. Następnie opowiedział o metodzie pracy: począwszy od consulty, czyli wysłuchania propozycji dużego gremium konsultorów i konsultorek, grupy, która tym razem została rozszerzona, ponieważ o podzielenie się opinią i doświadczeniami poproszono także osoby spoza grona oficjalnych konsultorów dykasterii. Następnie odbyły się już dwa zgromadzenia zwyczajne kardynałów i biskupów członków Dykasterii (tzw. Feria quarta, ponieważ tradycyjnie odbywają się one w środy), a także prace koordynowane przez sekretarza Sekcji Doktrynalnej ks. prał. Armanda Matteo.

Bieżące doświadczenia

Kard. Fernández podkreślił, że prace prowadzone są w stylu synodalnym i, że obecność biskupów i kardynałów ze wszystkich stron świata sprawia, że obrady Feria quarta uwzględniają różnorodność wrażliwości i kultur. Dodał też, że w tym przypadku poproszono członków Synodu o przesłanie ich wkładu oraz propozycji, a także, że brane są pod uwagę bieżące doświadczenia kobiet, zaangażowanych w kierowanie wspólnotami, np. w Amazonii, ale też w Afryce i Azji. Właśnie po to, by podkreślić znaczenie obrania za punkt wyjścia rzeczywistości, to znaczy poznać i docenić istniejące już doświadczenia, które być może pozostają nieznane lub słabo poznane w kręgu europejskich teologów. Toteż listy konsultacyjne zostaną jeszcze skierowane do kolejnych osób i instytucji.

Uznanie roli

Hierarcha wyjaśnił, że głównym przedmiotem prac grupy jest rola kobiet w Kościele, niekoniecznie możliwość diakonatu kobiet, nad czym pracuje wciąż komisja pod kierownictwem kard. Giuseppe Petrocchiego. Kard. Fernández powiedział, że kobiety chcą być wysłuchane i docenione: proszą o przyznanie im autorytetu i możliwości rozwijania swoich charyzmatów i umiejętności, jednak większość z nich nie prosi o diakonat, to znaczy: o „sklerykalizowanie”. Dlatego zadaniem Dykasterii jest podążanie tą drogą poprzez „bardzo konkretne” kroki. W tym sensie fundamentalne jest zgłębienie różnic pomiędzy sakramentem święceń a władzą, tak, aby również świeckim – a zatem i kobietom – móc powierzyć stanowiska kierownicze w Kościele: droga, na której można osiągnąć znaczący konsensus. Prefekt zapytał: jeśli okaże się, że w przeszłości kobiety przepowiadały podczas celebracji eucharystycznej lub sprawowały władzę, nawet bez święceń diakonatu, to czy będzie to miało mniejsze znaczenie?

Diakonat – trwają badania

Kard. Fernández potwierdził następnie, że komisja, kierowana przez kard. Petrocchiego ze zwiększoną siłą wznowi prace nad tematem diakonatu, wsłuchując się w propozycje zgromadzenia synodalnego i inne, ze świata. Propozycje i materiały można przesyłać za pośrednictwem Sekretariatu Synodu. Przy tej okazji, odwołując się do swojego wystąpienia w Auli Synodu, podczas którego podsumował stanowisko Papieża w tym temacie, kardynał podkreślił: uznanie, że decyzja dotycząca diakonatu „nie jest dojrzała”, nie oznacza ze strony Franciszka woli zamknięcia tej kwestii, ale raczej dalszego jej studiowania, jako że wnioski z prac komisji nie są jednoznaczne i są historycy, którzy twierdzą, że w przeszłości zdarzały się przypadki wyświęcania kobiet na diakonisy, zaś inni historycy twierdzą, że było to błogosławieństwo, a nie prawdziwe święcenia.

Konkretne kroki

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary zakończył mówiąc, że jest przekonany, iż można podążać naprzód, podejmując jasne i konkretne kroki, które wzmocnią pozycję kobiet w Kościele, zaczynając od rozróżnienia tego, co jest nieodłączne od sakramentu święceń, od tego, co nim nie jest. I podkreślił, że należy mieć otwarte serce, „aby zobaczyć, dokąd prowadzi nas Duch Święty”.