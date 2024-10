Dziś ekumeniczna modlitwa na synodzie

Dziś ekumeniczny dzień na synodzie. Wieczorem uczestnicy synodu oraz delegaci innych wyznań chrześcijańskich spotykają się w Watykanie na czuwaniu modlitewnym przygotowanym wspólnie przez Sekretariat Synodu, Dykasterię ds. Jedności Chrześcijan oraz Wspólnotę z Taizé.

Krzysztof Bronk - Watykan

W ubiegłym roku ekumeniczna modlitwa poprzedziła otwarcie zgromadzenia synodalnego. Tym razem przełożono ją na 11 października. Dziś bowiem przypada 72. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, poprzez który, jak przypomina kard. Kurt Koch, Kościół katolicki oficjalnie przystąpił do ruchu ekumenicznego.

Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan wyjaśnia symboliczne znaczenie miejsca, w którym odbywa się międzywyznaniowe czuwanie modlitewne. Jest to Plac Pierwszych Męczenników w Watykanie, między Bazyliką św. Piotra i Aulą Pawła VI. To właśnie tam, zgodnie z najdawniejszą tradycją miał ponieść śmierć św. Piotr. „To miejsce przypomina nam, że świętość jest najpewniejszą drogą do jedności” – dodał kard. Koch.