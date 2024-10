Cyfrowi misjonarze na całym świecie wspólnie modlą się za Synod

Ewangelizowanie „przestrzeni, w których ludzie szukają sensu i miłości” - to pojęcie było często powtarzane podczas spotkania modlitewnego w formie online, w którym wzięli udział „cyfrowi misjonarze” z całego świata. Wydarzenie odbyło się w Światowy Dzień Misyjny.

Vatican News

Obecni byli także bp Luis Marín De San Martín – podsekretarz Sekretariatu Generalnego Synodu, Paolo Ruffini – prefekt Dykasterii ds. Komunikacji i przewodniczący Komisji Informacyjnej Synodu oraz ks. Lucio Ruiz, sekretarz Dykasterii ds. Komunikacji.



Razem w cyfrowej ewangelizacji



Podczas swojego przemówienia ks. Ruiz zwrócił uwagę na zbliżający się Jubileusz cyfrowych misjonarzy i katolickich influencerów, który odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2025 roku. Zaznaczył, że ich praca wpisuje się w „wielki nurt misyjny Kościoła”. Zachęcił do dawania świadectwa, które będzie ukazywać Boga w świecie potrzebującym nadziei.

Bp Marín, w nawiązaniu do hasła Dnia Misyjnego, wskazał, że Jezus jest „żywą osobą”, a nie zwykłym „awatarem”. Zwrócił uwagę na dwa polecenia, które wypływają z ewangelicznego hasła przeżywanego dnia: „Idźcie i zaproście wszystkich na ucztę”. Są to: „idź, zapraszaj” – będące wezwaniem do porzucenia „wygody” i „egoizmu” oraz dawanie świadectwa radości wiary.

Misja, którą należy wypełnić z pokorą

Na koniec spotkania Paolo Rufini zachęcał obecnych, aby podjęli swoje zadania w poczuciu odpowiedzialności, szczególnie dostrzegając negatywne zjawiska dotykające społeczeństwo. Przywołał on także postać św. Pawła Apostoła i podał jego przykład „doskonałego komunikatora”. Był on zdolny – przebywając wśród ludzi – do prawdziwego stania się „wszystkim dla wszystkich”; potrafił służyć Panu z „całą pokorą i wśród łez”. Jego przykład wyznacza nam drogę, którą musimy podążać, wybierając komunię, a nie podział.