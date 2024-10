Briefing po pierwszym tygodniu synodu: głębsza jakość słuchania

Czasami można postrzegać Synod jako instytucję bardzo biurokratyczną, która zajmuje się głównie produkcją dokumentów. Dziś mogliśmy zobaczyć, jak bardzo jest on związany z aktualnymi wydarzeniami – mówił abp Gintaras Grušas na briefingu prasowym, prezentującym kolejny dzień obrad synodu o synodalności.

Krzysztof Bronk - Watykan

Synod rozpoczął dziś dyskusję nad drugim blokiem tematycznym, poświęconym relacjom z Bogiem, relacjom międzyosobowym i między Kościołami. Metropolita wileński zauważył, że wojna na Ukrainie pokazała, jak dobrze funkcjonuje współpraca i wymiana darów między różnymi wspólnotami Kościoła. Od dwóch lat katolicy w Europie okazują bliskość katolikom na Ukrainie – mówił abp Grušas. Podkreślił także znaczenie wsparcia duchowego. Powołał się przy tym na świadectwo innego litewskiego arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa, który jest nuncjuszem apostolskim na Ukrainie. „Już rok czy półtora roku temu powiedział mi, że jako dyplomata nie widzi możliwości rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej. Dlatego musimy się modlić o cud pokoju” – dodał abp Grušas.

Z kolei zaproszona na briefing s. Mary Teresa Barron wskazała na większą niż przed rokiem „gotowość słuchania siebie nawzajem”. Podkreśliła, że w tym roku słuchanie „ma głębszą jakość, jest większy szacunek dla rozbieżności opinii, nie staramy się od razu przekonać drugiej osoby do własnego punktu widzenia”.

Odpowiadając na pytania dotyczące roli kobiet w Kościele, s. Barron stwierdziła, że jednym z celów tego synodu jest podzielenie się możliwościami, jakie już teraz otwierają się przed kobietami w zakresie pełnienia ról przywódczych w Kościele. Powinniśmy dzielić się dobrymi praktykami i uczyć się od siebie nawzajem – powiedziała irlandzka zakonnica, która jest przewodniczącą Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich. Odnosząc się z kolei do kwestii dopuszczania kobiet do kapłaństwa, zaapelowała o nowe podejście do tego tematu. „My mamy tendencję do patrzenia na to z punktu widzenia tego, czy kobiety mogą bądź też nie mogą być wyświęcane w Kościele. Ja myślę, że musimy spojrzeć na tę kwestię bardzo szeroko, z punktu widzenia ducha powołującego kobiety, ponieważ niektóre kobiety odczuwają powołanie do kapłaństwa lub diakonatu, a także z punktu widzenia potrzeb misji” – powiedziała delegatka zakonów żeńskich, apelując, by nie ograniczać się do teologicznego czy kanonicznego punktu widzenia.

Trzecim gościem dzisiejszego briefingu był kard. Oswald Gracias z Indii. Wyraził on zadowolenie z dotychczasowego przebiegu synodu. Zgraliśmy się jako grupa, jest większe zainteresowanie samym tematem – powiedział. Wyraził przekonanie, że biskupi z jego kontynentu są dobrze nastawieni do synodu, ponieważ Azjaci są z natury synodalni, nie są indywidualistami. „Chcę też zwrócić uwagę na wielkie braterstwo i wielką miłość do Kościoła. Jest prawdziwa pasja do zrobienia czegoś, co ożywi Kościół” – dodał arcybiskup Bombaju.