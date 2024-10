Bp Oder przy grobie św. Jana Pawła II: jego przesłanie to dar i zobowiązanie

To miejsce zobowiązuje nas do pamięci. Przypomina nam o wierze św. Papieża, ale równocześnie uświadamia nam odpowiedzialność za naszą wiarę – powiedział ordynariusz gliwicki bp Sławomir Oder, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

W kontekście obchodzonej 16 października 46. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża bp Sławomir Oder przypomniał, że cotygodniowe Msze św. przy jego grobie „to tradycja Kościoła, ale to przede wszystkim potrzeba serca”, bo „życie świętych jest bowiem opowieścią o tym, jak człowiek otwarty na Słowo Boże i działanie łaski staje się w Chrystusie dzieckiem Bożym, narzędziem miłości Ojca i objawieniem Jego chwały”.

(ks. Marek Weresa)

Jestem dłużnikiem

Biskup gliwicki przypomniał, że już na początku pontyfikatu św. Jan Paweł II nazwał siebie dłużnikiem. „Cała jego posługa piotrowa stała się okazją, aby ten dług spłacać. Był otwarty na działanie Ducha Świętego. Siła jego wiary stała się mocą słowa, które głosił. Przekładała się na gorliwość służby i autentyczność świadectwa - wskazał kaznodzieja. - A dla nas stała się znakiem odniesienia i znakiem jedności. Dlatego ten grób nie może przestać być dla nas inspiracją do podejmowania trudu wzrastania w świętości”.

(ks. Marek Weresa)

Zobowiązanie

Jednocześnie bp Oder przypomniał, że „groby świętych są znakiem chwały Boga i miejscem objawienia łaski, ale, tak jak groby proroków, mogą, a nawet powinny, stać się motywem zawstydzenia, a nawet nagany dla tych, którzy nie chcą przyjąć Bożego przesłania i nie potrafią rozpoznać czasu nawiedzenia”. Podkreślił, że życie Papieża Polaka, proroka naszych czasów, jest „zachętą i przynagleniem, aby nie zaniedbywać, nie lekceważyć darów Boga, aby przeżywać życie jako czas i miejsce odpowiedzi na Chrystusowe zaproszenie do świętości, oddając na służbę Bogu i ludziom otrzymane talenty dla budowania jedności, pokoju, miłości wzajemnej, dla budowania Królestwa Bożego”.

(ks. Marek Weresa)

Potrzeba refleksji

Bp Oder wskazał, że rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową to okazja do refleksji nad tym, co pozostaje w nas z daru, jakim było jego życie i przesłanie. „Jakie owoce przynosi każdego dnia zasiane w naszych sercach słowo prawdy, którego on był sługą? Chodzi o odpowiedzialność za nasze dziś i za naszą przyszłość, jako wspólnoty uczniów Jezusa” - mówił ordynariusz gliwicki.

(ks. Marek Weresa)

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 70 kapłanów. W koncelebrze byli m.in. jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, metropolita warmiński abp Józef Górzyński, regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel, biskup Kopenhagi bp Czesław Kozon, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej bp Radosław Zmitrowicz i biskup pomocniczy warszawsko-praski bp Jacek Grzybowski. Polscy biskupi biorą udział w obradach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które trwają w Rzymie do 27 października.

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

