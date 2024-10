Synodalność musi mieć jasne podstawy, aby nie było manipulacji

32 tys. euro zebrali wczoraj uczestnicy synodu na potrzeby katolickiej parafii w Strefie Gazy w ramach dnia pokuty i modlitwy o pokój. Poinformował o tym na rozpoczęcie porannej sesji synodu o synodalności kard. Konrad Krajewski. Dodał, że do tej sumy kierowana przez niego dykasteria dodała 30 tys. euro i środki te zostały już przekazane do nuncjatury w Jerozolimie.

Radio Watykańskie

Ponadto dziś rano uczestnicy synodu 7 z 14 członków komisji, która przygotuje dokument końcowy zgromadzenia. Następnie przedstawione zostały sprawozdania z wczorajszych obrad w grupach językowych. W końcu był czas na wolne wnioski w sprawie inicjacji chrześcijańskiej.

Uczestniczący w briefingu prasowym metropolita Tokio abp Tarcisio Isao Kikuchi zwrócił uwagę na znaczenie dobrego ustalenia podstaw synodalności, aby nie dochodziło do manipulacji podczas rozeznawania czy dochodzenia do konsensusu. „Ostatecznie decyzję i tak będzie musiał podejmować kapłan czy biskup, a wspólne rozeznawanie wskazuje jedynie kierunek, którym należy podążać” – dodał japoński arcybiskup.

Episkopat Francji reprezentuje na synodzie bp Matthieu Rougé. Dzieląc z Radiem Watykańskim wrażeniami z pierwszych dni obrad, zwrócił uwagę na potrzebę zachowania jedności w wierze. „Tym, co nas łączy – powiedział - co decyduje o naszej jedności, jest wiara. A pierwszą misją następcy Piotra jest bycie gwarantem tej jedności w wierze. Mogą nastąpić zmiany w sposobie sprawowania władzy w sprawach duszpasterskich w terenie. Ale to, co jest najważniejsze, co nas łączy, to jedność doktrynalna, jedność w wierze”.