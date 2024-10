Abp Górzyński przy grobie św. Jana Pawła II: modlitwa to trud pracy nad sobą

Jest to i powinien być trud, ale pracy nad sobą. To nie jest praca, którą mamy wykonać nad Panem Bogiem, ale praca niezwykle ważna, praca nad sobą – powiedział o modlitwie metropolita warmiński abp Józef Górzyński, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Abp Józef Górzyński w nawiązaniu do Ewangelii dnia przypomniał znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina, bez której „obumiera w nim to, co najważniejsze, obumiera w nim życie, które otrzymał poprzez sakramenty święte”. Wskazał na Chrystusa jako Nauczyciela modlitwy słowem, a przede wszystkim przykładem. To Jezus nauczył nas wyjątkowej modlitwy jaką jest „Modlitwa Pańska”.

Dlaczego mamy się modlić wytrwale?

Metropolita warmiński podkreślił, że czasami stawiamy sobie pytanie o to, po co mamy się modlić, skoro Bóg wie, czego nam potrzeba i bezgranicznie nas kocha. „Często w tym myśleniu koncentrujemy się właśnie na tych naszych prośbach i tak jak przestrzegał przed tym Papież Franciszek staramy się przekonywać Pana Boga i myślimy, że modlitwa na tym właśnie polega, żeby Boga przekonać do spojrzenia według naszego pragnienia” - mówił kaznodzieja.

„Ci, którzy przeszli przez doświadczenie długiej modlitwy, wiedzą jak ważny to czas, czas przemiany własnej, kiedy dojrzewali w spojrzeniu na te swoje prośby, aby widzieć je właśnie nie tylko swoimi oczyma, ale spojrzeć na nie oczyma Boga” - zaznaczył abp Górzyński.

Trwać przy Bogu

Metropolita warmiński przypomniał, że „jest jeszcze jeden głębszy wymiar tej modlitwy: to trwanie w obecności Boga, który jest miłością, to jest trwanie, które sprawia, że dzieje się w nas coś, co stać się może tylko w tym spotkaniu. Dzieje się wewnętrzne dojrzewanie. To jest spotkanie miłości”.

Świadkowie modlitwy

Abp Józef Górzyński wskazał na św. Jana Pawła II jako wzór modlitwy. „Wszyscy, którzy widzieli św. Jana Pawła II na modlitwie podkreślali to, jak niesamowite było to wydarzenie, widzieć tego człowieka zanurzającego się w tej relacji z Bogiem - zaznaczył metropolita warmiński. - To było to bogactwo, ta siła, która później wyrażała się, kiedy trzeba było podjąć relacje ze światem, z drugim człowiekiem”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 60 kapłanów. W koncelebrze byli m.in. jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, ordynariusz gliwicki bp Sławomir Oder i biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej bp Radosław Zmitrowicz. Polscy biskupi biorą udział w obradach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które trwają w Rzymie do 27 października.

