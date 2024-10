Abp Forte o nowej encyklice: klucz do lektury całego magisterium Franciszka

Najnowsza encyklika papieża Franciszka stanowi klucz do lektury całego jego magisterium. Wskazał na to abp Bruno Forte, który zaprezentował w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej „Dilexit nos”. Włoski teolog zauważył, że to, iż nauczanie o Najświętszym Sercu Jezusa Franciszek przedstawił właśnie w formie encykliki świadczy o wadze, jaką przykłada do tego dokumentu, dlatego też adresuje go do całego Kościoła i każdego kto go przyjmie.

Vatican News

Abp Forte przywołał słowa Ojca Świętego, że „treść niniejszego dokumentu pozwala nam odkryć, że to, co zostało napisane w encyklikach społecznych Laudato si’ i Fratelli tutti, nie jest obce naszemu spotkaniu z miłością Jezusa Chrystusa, gdyż czerpiąc z tej miłości, stajemy się zdolni do tworzenia braterskich więzi, do uznania godności każdego człowieka i do troszczenia się razem o nasz wspólny dom”. Zauważył, że „przesłanie, jakie papież dał Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej wypływa z jednego źródła, przedstawionego tutaj w najbardziej wyraźny sposób: Chrystusa Pana i Jego miłości do całej ludzkości”. Abp Forte dodał, że to właśnie na tę prawdę Jorge Mario Bergoglio postawił całe swe życie i „nadal poświęca je z pasją w swojej posłudze biskupa Rzymu i pasterza Kościoła powszechnego”.

Miłość w centrum wszystkiego

W swojej prezentacji encykliki włoski teolog mówił m.in. o znaczeniu serca – na pierwszym miejscu miłość i o owocach pobożności do Najświętszego Serca – miłości za miłość. Przypomniał, że dużą część refleksji zainspirowały niepublikowane teksty niedawno zmarłego argentyńskiego jezuity o. Diego Faresa, którego ojciec Bergoglio przyjmował do Towarzystwa Jezusowego. „Wszystko, co przeżywamy jest jednoczone w sercu” – zauważył abp Forte. Wskazał, że „wiele małych rzeczy składających się na życie, takich jak wielkie rany spowodowane wojnami, przemocą, chorobami i śmiercią, dotyka naszych sercach”, a „ci, którzy tego nie dostrzegają, pokazują, że wyschli”. Podkreślił, że w obliczu „silnego naporu” sekularyzacji, która „dąży do świata wolnego od Boga”, nabożeństwo do Najświętszego Serca „pomaga nam postawić miłość w centrum wszystkiego”.

Abp Forte przypomniał, że nabożeństwo do Serca Chrystusa pojawia się w duchowej drodze wielu świętych, takich jak św. Wincenty a Paulo, dla którego „tym, czego Bóg pragnie, jest serce”, św. o. Pio z Pietrelciny, św. Matka Teresa z Kalkuty i wielu innych, którzy „mówią ze szczerym oddaniem o Sercu Chrystusa”. Zauważył, że św. Faustyna Kowalska na nowo ożywia to nabożeństwo „mocno akcentując chwalebne życie Zmartwychwstałego i Boże miłosierdzie”. Także św. Jan Paweł II ściśle połączył swoją refleksję na temat miłosierdzia z nabożeństwem do Serca Chrystusa.

Pogłębiać wartości naszego serca

Biorąca udział w prezentacji encykliki siostra Antonella Fraccaro zauważyła, że nowy papieski dokument celebruje nasze spotkanie z miłością Jezusa Chrystusa, gdyż czerpiąc z tej miłości, stajemy się zdolni do tworzenia braterskich więzi, do uznania godności każdego człowieka i do troszczenia się razem o nasz wspólny dom. Włoska zakonnica, która jest specjalistką od nauczania i życia wspominanego w dokumencie św. Karola de Foucaulda, podkreśliła, że poprzez swą encyklikę papież Franciszek towarzyszy nam w pogłębianiu wartości naszego serca. Siostra Fraccaro zauważyła, że „Dilexit Nos” daje głos przede wszystkim niektórym pytaniom, które rodzą się w nas w tym czasie: Jak prawdziwie dotrzeć do drugiego, takim jakim jest? Jak poznawać prawdę o nas samych w kontekście, który w znacznym stopniu kieruje naszymi wyborami? Jak kochamy własne życie i z jaką miłością odnosimy się do życia innych? Zakonnica przypomniała, że „jestem moim sercem”, ponieważ to ono mnie wyróżnia, kształtuje moją tożsamość duchową i jednoczy mnie w komunii z innymi ludźmi. Zauważyła, że algorytm działający w świecie cyfrowym pokazuje, że nasze myśli i decyzje woli są znacznie bardziej „standardowe” niż moglibyśmy przypuszczać. Są łatwe do przewidzenia i zmanipulowania. Inaczej jest z sercem. Przypomniała, że świat może się zmienić zaczynając od serca. Cytując papieża Franciszka podkreśliła, że nasze serce „zjednoczone z Sercem Chrystusa jest zdolne do społecznego cudu. Poważne traktowanie serca ma konsekwencje społeczne”.

W czasie konferencji prasowej abp Bruno Forte nie wykluczył, że w Roku Jubileuszowym może zostać ponowiony akty konsekracji świata Najświętszemu Sercu Jezusa.