Abp Flipazzi w L’Osservatore Romano: Papieże przykładem odmawiania różańca

Papież Franciszek, tak jak i Benedykt XVI, i św. Jan Paweł II nie tylko przedstawiali Kościołowi jasne nauczanie na temat Różańca, ale sami dawali przykład odmawiania go – napisał abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce w polskim wydaniu „L’Osservatore Romano”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Nunjusz Apostolski w Polsce zaznaczył, że szczególnie poczynając od Leona XIII, wszyscy Papieże zalecali modlitwę różańcową przez cały październik, aby wypraszać wstawiennictwo Matki Bożej w potrzebach Kościoła i świata. Ponadto sami dawali przykład odmawiania różańca. „Do magisterium dołączył się przykład!” – zaznaczył abp Filipazzi.

„O skuteczności tego przykładu mówił przed swoim wyborem właśnie Papież Franciszek w odniesieniu do św. Jana Pawła II: «Uderzyło mnie jego świadectwo… Zrozumiałem obecność Maryi w życiu tego Papieża. Świadectwo nie zginęło w jednej chwili. Od tamtej pory każdego dnia odmawiam piętnaście tajemnic Różańca»” – wskazał Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Odnosząc się do modlitwy różańcowej Papieża Benedykta XVI Nuncjusz Apostolski w Polsce wskazał, że ten Papież zwierzył się pewnemu dziennikarzowi mówiąc „Robię to w sposób bardzo prosty, właśnie tak, jak mnie nauczyli moi rodzice. (…) Starzejąc się, człowiek coraz mniej jest zdolny do podejmowania wielkich wysiłków duchowych i odczuwa tym silniejszą potrzebę znalezienia wewnętrznego schronienia i pozwolenia, by go kołysały modlitwy Kościoła. Ja także modlę się w taki sposób, jak to robili oni”.

Nuncjusz Apostolski w Polsce zaznaczył, że swoim przykładem „ostatni trzej Papieże znacznie ożywili nabożeństwo różańcowe w Kościele, zwłaszcza wśród młodych pokoleń”.

Pełny tekst artykułu będzie dostępny w najbliższych dniach w wersji elektronicznej polskiego wydania „L’Osservatore Romano”. W celu pozyskania wersji elektronicznej papieskiego magazynu na terenie Polski należy zwracać się do własnej parafii.