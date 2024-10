20 młodych ludzi w służbie Stolicy Apostolskiej

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, której Papież powierzył czuwanie nad owocami Synodu nt. Młodzieży, Wiary i Rozeznawania Powołania, ogłosiła powołanie nowych członków Międzynarodowej Młodzieżowej Grupy Doradczej (International Youth Advisory Body – IYAB). Działalność tego gremium to konkretna odpowiedź na postulaty, dotyczące obecności w Watykanie głosu młodzieży, jakie pojawiły się podczas obrad synodalnych w 2018 r.

Lorena Leonardi, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Jak poinformowała Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, z którą związana jest młodzieżowa grupa doradcza, druga kadencja młodych konsultantów potrwa 3 lata a mandaty otrzyma 20 młodych ludzi, pochodzących z różnych krajów, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. To kontynuacja modelu, który sprawdził się w ostatnich trzech latach, podczas których obradowała pierwsza grupa IYAB.

Konkretny owoc synodu

Międzynarodowa Młodzieżowa Grupa Doradcza IYAB powstała w 2019 r. jako konkretna odpowiedź na postulaty Synodu nt. Młodzieży, Wiary i Roezeznawania Powołania, który obradował w Watykanie w 2018 r. W dokumencie końcowym z tego zgromadzenia zapisano, że „Synod postuluje uczynienie rzeczywistym i zwyczajnym czynny udział ludzi młodych we współodpowiedzialności Kościołów partykularnych, a także w organizmach Konferencji Episkopatów i Kościoła powszechnego. Wnosi także o wzmocnienie działalności Biura ds. Młodzieży Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia poprzez ustanowienie organu przedstawicielskiego młodzieży na szczeblu międzynarodowym”. To właśnie w odpowiedzi na to wezwanie, watykańska dykasteria, odpowiedzialna m.in. za koordynację przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, powołała młodzieżowe gremium, reprezentujące głos młodego pokolenia z różnych stron świata.

Doradztwo „w stylu synodalnym”

Jak czytamy w opublikowanym przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia komunikacie, nowo powołany skład IYAB „będzie pełnić ważną funkcję konsultacyjną i kreatywną, współpracując z dykasterią w stylu synodalnym, aby dogłębnie przestudiować kwestie związane z duszpasterstwem młodzieży i innymi tematami o szerszym znaczeniu, także we współpracy z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej”.

Podobna misja towarzyszyła poprzednim członkom IYAB. Oprócz wsparcia Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, włączyli się oni m.in. w niektóre inicjatywy Sekretariatu Synodu Biskupów, Dykasterii ds. Komunikacji, a także w organizację Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023.

Młodzi z czterech stron świata

Oto pełna lista nowomianowanych członków Międzynarodowej Młodzieżowej Grupy Doradczej (IYAB): Madeline Forde (Australia), Erika Teles Dos Santos (Brazylia), Sally Yasmine (Kanada), Miguel Francisco Rojas Navarro (Kolumbia), Jiun Anastasia Lee (Korea), Aniel Luis Santiesteban Garcia (Kuba), Sara Angelucci (Dania), Giancarlo Francisco (Filipiny), Thibault Pfeffer (Francja), Beatrice Camara (Gwinea), Freya Francis (Indie), Nathaniel Marvel Arifin (Indonezja), Tracy Alchalfoun (Liban), José Miguel Gutiérrez Carreòn (Meksyk), Gosife Eze (Nigeria), Ximena Alejandra Valdivia Muro (Peru), Rodrigo Gonçalves Figueiredo (Portugalia), Wyatt Olivas (USA), Rita Matanyi (Węgry), Selestino Mupfigo (Zimbabwe).