Papież z jezuitami: świadectwo młodości Kościoła w Indonezji

Papież jest zaskoczony młodością indonezyjskiego Kościoła. Mówił o tym podczas spotkania z miejscowymi jezuitami, które odbyło przed południem w nuncjaturze. Uczestniczyło w nim 200 zakonników. Franciszek podzielił się z nimi pierwszymi wrażeniami z wizyty w Indonezji.

Radio Watykańskie

Przyznał, że uderzyła go duża liczba młodych, również w Towarzystwie Jezusowym. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu uczestniczący w spotkaniu ks. Antonio Spadaro, Franciszek lubi Kościoły, które są mniejszością. „W Indonezji katolicy to 3 proc. społeczeństwa, a zatem niewielka mniejszość. Ale jest ich 8 mln i stanowią znaczącą obecność w tym kraju. Zadaniem chrześcijanina jest bowiem przyczyniać się do rozwoju swego kraju, być zaczynem. Dla Franciszka jest to bardzo ważne. Chrześcijanie, którzy współpracują dla dobra wspólnego, bez względu na liczby, bo dla Papieża liczy się żywotność i zdolność do rozwoju” – powiedział ks. Spadaro.

Spotkanie z jezuitami trwało godzinę i jak zawsze charakteryzowało się spontanicznym dialogiem, osobistymi zwierzeniami i żartami. „Papież mówił o Towarzystwie Jezusowym, znaczeniu rozeznawania i modlitwy. Młodsi pytali go, gdzie znajduje czas na modlitwę, a on opowiedział kilka anegdot” - wyjaśnił ks. Spadaro. Mówiono też o dialogu międzyreligijnym i inkulturacji. Włoski jezuita, który od niedawna jest podsekretarzem w Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, przyznał, że spotkanie w Dżakarcie było podobne do innych spotkań Papieża z jezuitami. „Franciszek jest zawsze bardzo zrelaksowany, czuje się jak w rodzinie, więc jest w stanie przekazać pierwsze informacje zwrotne na temat wizyty” – wyznał ks. Spadaro. Jego zdaniem Papież widzi w tym kraju przykład harmonii w pluralistycznym kontekście. „Wierzę, że jest tu nadzieja na przyszłość, która jest tak bardzo zagrożona, w czasach, gdy świat jest podzielony i pęknięty. Spojrzenie Papieża jest otwarte na rzeczywistość i na poszukiwanie przyszłości” – dodał ks. Spadaro.